La lucha libre necesita ayuda

Hoy más que nunca, queridos #RiañoLibers, en tiempo de pandemia, es justo regresarle un poco de lo mucho que nos ha dado este bendito deporte que todos amamos. Las alegrías, las carcajadas, la magia y mucho más tienen que ser recíprocas, pues la lucha requiere de nosotros y de los espectadores para continuar y no desaparecer, en un mundo en el que el espectáculo y el entretenimiento luchístico no encuentra cabida.

Tenemos que ayudar a los luchadores, que al igual que la gran mayoría de los mexicanos, la están pasando muy mal. Recordando que muchos de ellos no tienen un sueldo fijo o llegan a vivir al día de lo que ganan por función. Los sueldos llegan a ser de 200 o 300 pesos para los que van empezando. En verdad es un mundo donde la justicia no existe, ya que se juegan la vida. El todo por muy poco.

UN MUNDO SIN LUCHA

No me imagino en un futuro un país sin lucha libre, pero créanme que sí es problable, ya que este deporte vive de los consumidores, de la gente que paga un boleto, compra unas palomitas, dos chelas y una máscara.

Es una industria en la que no sólo pierde el promotor y el luchador, sino también los que venden afuera de la arena, los acomodadores, los cubeteros, los mascareros y hasta los del 'viene, viene'. Si no hay luchas, si no hay funciones, no hay ingresos. Y por consecuencia la industria tendrá a desaparecer de a poco.

En México las empresas más fuertes, la AAA y el CMLL, también la están pasando mal, sus ingresos han caído en más de 70 por ciento y esto es grave para cualquier compañía, por más fuerte o longeva que sea.

CONSUMAMOS SÓLO LO OFICIAL

Una de las formas de ayudar a los luchadores es consumiendo sus productos oficiales. Si pueden comprar una máscara, es tiempo de hacerlo, una playera, un souvenir. Hay gladiadores que viven al 100 por ciento de lo que ganan en las arenas y hay otros que afortunadamente tienen otras entradas, pero son los menos.

Una forma de mantener vivo este deporte es consumiendo lo que ellos nos venden. La actualidad del mundo es trágica, muchas muertes, inestabilidad económica, crisis de valores... pero esta en nosotros apoyarnos y salir adelante.

Hagamos conciencia, cuidémonos y valoremos. Hoy si podemos ayudar a nuestros luchadores, hagámoslo y si no se puede, se entiende. Pero podemos compartir sus publicaciones en Instagram, en Facebook para que sus ventas lleguen a alguien más y eso no cuesta. Total, hoy por ti mañana por mí. #Ayudemos

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INICIO DEL AÑO BOXÍSTICO