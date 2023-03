Lucha Libre World Cup

Si existen eventos en los que las selecciones más importantes a nivel mundial se enfrentan para definir la excelencia por qué no iba a haber un Mundial del deporte más mexicano: la lucha libre. Es aquí cuando aparece la empresa dirigida por Dorian Roldán, la AAA. En 2015 tuve la fortuna de narrar la primera Copa desde el Palacio de los Deportes y me pareció un evento sensacional, a nivel de cualquier certamen del deporte que me digan.

LA AAA MÁS VIVA

Aunque la Caravana Estelar a nivel televisivo en México se ha 'perdido' porque por lo visto para Televisión Azteca no es prioridad, la empresa luce fuerte a nivel nacional e internacional y sigue con grandes luchadores, funciones y alianzas que la hacen seguir formando parte del top de la industria mundial.

MAÑANA DESDE GUADALAJARA

¡Qué mejor manera de festejar el triunfo del América que yendo a ver lucha libre! La cita es en el estadio de Los Charros del Beisbol a las 17:00 horas.

Mi tercia favorita es sin duda la de Alberto El Patrón junto a Hijo del Vikingo y Psycho Clown. Aunque también veo fuertisíma la de Sam Adonis, Johny Caballero y Christopher Daniels.

La experiencia y el bagaje internacional que tienen estos tres pueden ser factor para llevarse la victoria. #DomingoDeLuchalibre

CLÁSICO DE CLÁSICOS

Nos vemos al rato por TUDN Y Canal 5 para vivir lo que será una victoria más de mi Club América. Estaré en la explanada del Akron junto a la talentosa Val Marín, mi hermano elegante Julio Ibáñez y la Súper Chapis en una auténtica fiesta previa. Ahí nos vemos desde las 19:00 horas. ¡Arriba el AMÉRICA!

