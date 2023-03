El plazo por fin se cumplió. En Club Universidad no aguantaron más la mala racha y decidieron cortar la gestión de Rafael Puente del Río. Aparentemente, un proyecto que nunca tuvo pies ni cabeza, ni rumbo, ni idea, ni claridad de poder brindarle algo a la Universidad.

Tuvieron que pasar 12 partidos, de los cuales siete fueron derrotas, para que la Máxima Casa de Estudios se diera cuenta de que Puente del Río no era la persona adecuada para dirigir un proyecto tan exigente como lo es el de los Pumas. Estamos hablando del cuarto grande del futbol mexicano, estamos hablando de un equipo que permanentemente tiene que estar en los grandes escenarios, tiene que lucir, y si no lo hace, debe tener al menos una identidad y eso no existía con Rafael Puente.

Y por eso, creo que es necesario hablar de lo que sigue para cada una de las partes.

Dedicándonos específicamente a Rafael Puente, me parece que tiene que regresar a 'picar piedra'. Tiene que volver a construir las bases de su carrera y tomar un impulso que evite una marginación permanente. No sé si sea en la Liga de Expansión o en la Liga Premier, pero él debe entender y asumir que, la categoría en donde forjó el inicio de su trayectoria, puede ser la solución a esta fallida carrera en Primera División.

Para mala fortuna suya, hemos sido testigos de su fracaso en Club Universidad, en Atlas, en Querétaro, y hay que decirlo, Lobos BUAP en Liga MX tampoco dejó buenas sensaciones. Sí, tuvo un buen paso en el Ascenso MX, pero sólo ahí.

Rafael tiene que reflexionar, se tiene que dar tiempo para analizar el porvenir de su carrera, y que vea cómo, desde otro punto, puede tener una nueva oportunidad para resarcir este camino. Está en él, solamente.

Y ahora, enfatizando en lo que sucede en el Pedregal. Israel Hernández Pat, quien hoy es entrenador de Pumas Tabasco, tiene que ser considerado como uno de los candidatos para tomar el banquillo auriazul. Pues ha mostrado un gran trabajo en el equipo de la Liga Expansión y también hizo una soberbia labor en Celaya.

Hay muchas personas que se quejan de este carrusel de directores técnicos que simplemente va dando la vuelta, pues en Hernandez Pat hay un sólido candidato para convertirse en entrenador de Primera División.

Al ser uno de los banquillos más importantes de nuestro futbol, seguramente empezarán a sonar nombres y nombres y nombres; algunos incluso sonarán ridículos, pero otros pueden ser muy nutritivos para la Universidad.

Debe ser alguien que conozca lo que representa este club, lo que representa ser parte de la Máxima Casa de Estudios y que ya haya trabajado ahí en algún frente; y por eso, junto a Hernández Pat, creo que en el Capi Ramírez Perales hay otro importante nombre para convertirse en entrenador de los Universitarios, alguien que de verdad es de casa.

Es un día que concluye un fracaso en la cancha y en la mesa, ahora es momento de que en Universidad asuman eso y actúen para evitar otra decisión que siga manchando la historia de este tan importante equipo.

