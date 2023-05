El 'Tepa' busca su consolidación e interés de Primera

Después de una larga temporada en la Liga Expansión MX, llegó el Campeón de Campeones entre Tapatío y Atlante.

La cancha del Estadio Jalisco volvió a pintarse rojiblanca después de una fantástica exhibición del equipo de Gerardo Espinoza. José 'Tepa' González, quien tiene proyección de la Liga MX, se encargó de firmar uno de sus mejores partidos y anotó un hat trick ante el equipo de Mario García.

Una serie que muchos aficionados dirán que no sirve de nada, que muchos dirán que como ahora no hay ascenso y que eso, supuestamente, es la causa de todos los males del futbol mexicano, no debería de jugarse. Pero hay que detenernos por un momento a tratar de analizar el gran partido que llevó a cabo el Tapatío para también acercarnos a la realidad de lo que muchos de estos jugadores están buscando.

El 'Tepa' González anotó tres goles en un partido de campeonato en el futbol mexicano, el 'Tepa' González con esto puede llamar a atención de más de uno, porque podría ser que un equipo voltee a ver su actuación y le dé una oportunidad en la Liga MX, porque podría ser que este partido marque la diferencia en su carrera entre mantenerse en la Liga Expansión MX o a partir de la próxima temporada formar parte del primer equipo del Guadalajara.

Vivimos quejándonos sobre el desarrollo y la falta de oportunidades, pues esta Final es el escenario ideal para que esos jugadores que piden oportunidades puedan demostrarlas ante un escaparate nacional y que el resto de los equipos de Liga MX puedan observar y considerar llevarlos a la Primera División del futbol mexicano.

Dejando de lado eso, también fuimos afortunados de poder disfrutar un gran choque entre entrenadores. Gerardo Espinoza y Mario García, dos estrategas que saben cómo triunfar en esta división y que sus campeonatos han venido de la mano del buen futbol y también de buenos grupos.

El Atlante tiene la misión de lograr una remontada importante después de haber caído 3-1, pero este próximo sábado tienen una nueva oportunidad para demostrar la jerarquía del Potro en la Liga Expansión MX.

