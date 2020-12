Aún nada definido para conocer a los finalistas de este torneo Guard1anes 2020. Evidentemente, Tampico Madero fue el equipo local que sacó mejores dividendos ante Celaya, al imponerse por la mínima diferencia y no recibiendo gol de local, que en estas fases suele ser fundamental. Los de Gerardo Espinoza no tienen que renunciar a ir este sábado a Guanajuato a sacar la victoria, si cambia el estilo del equipo tamaulipeco se habrán traicionado, de ahí que sea fundamental que los celestes no intenten manejar el partido a partir de la ventaja.

Mientras que Celaya tendrá que manejar el partido con inteligencia y no ser presa del tiempo. Los momentos del juego los debe de manejar con extrema delicadeza para no caer en la desesperación. Israel Hernández Pat debe de visualizar un partidos perfecto.

En la otra Semifinal, pese a que en teoría Atlante salió con ventaja al marcar gol de visitante y no perder, le abre la opción de avanzar a la Final, pero conociendo a Mario García Covalles y la autocrítica que suele emplear en sus proyectos, es consciente que en estos tres partidos de Liguilla extravió el futbol que le dio dividendos en el torneo regular. Atlante se debe acercar al futbol que les caracterizó hace cuestión de semanas.

Atlético Morelia tendrá en Ricardo Valiño a su mejor hombre. El argentino tiene la experiencia para poder manejar el partido y buscar ganar la serie y llevar a este proyecto en un año a otra Final.

NO TODO ES FUTBOL

A un año de su alejamiento de las canchas como entrenador, Ricardo Rayas vive una etapa de emprendimiento personal al lado de su esposa. El profe Rayas, durante los últimos tres lustros, fue un entrenador cotizado en la División de Plata del futbol mexicano, sus proyectos desde aquel Salamanca con Ramón Morato como directivo pasando por Irapuato, Curtidores, Dorados de Sinaloa, Oaxaca, Mineros, Correcaminos, Tuxtla y Leones Negros de la UdeG siempre tuvo un sello de animador y entrega. Sus proyectos, que normalmente siempre estaban alejados de los grandes presupuestos económicos, los terminó volviendo protagonistas.

En este emprendimiento y sobre todo, como alguna vez me lo comentó para reencontrarse con él mismo, Ricardo Rayas se le nota feliz. Ojalá que pronto podamos a volver a tener dentro de la baraja de entrenadores a Rayas, si él así lo decide, volver a ponerse el uniforme de entrenamiento para regresar a una de sus pasiones y si no es así y decide cerrar su ciclo como entrenador, será bien recordado como un técnico que con su estilo siempre dio de que hablar.

