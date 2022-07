Ambriz, comandante

Siempre has sido un líder, y de esos naturales, que no necesita esforzarse, tu mando fluye, así te vino, tú diriges, orientas a todos, y disfrutas el hacerlo. Tuve la enorme fortuna de compartir balón y cancha contigo en la Selección Nacional, también de sufrirte cuando eras el jefe en los Rayos del Necaxa.

Pero regresando al representativo mayor, fuiste el capitán de una muy brava generación, un grupo de futbolistas con mucha personalidad, de gran peso, que nos decíamos las cosas a la cara, y lo fuiste, eras el mejor para el puesto. Tenerte de capitán era extraño y fascinante a la vez, porque eres un hombre silencioso, de esos que de pronto no encuentras o no sabes qué piensa o hace, pero que cuando la cosa se pone algo nebulosa, de la nada esta persona irrumpe, y lo encuentras muy fácil para ponerte a su espalda y poder hacerle caso.

Y eso pasaba contigo en la Selección Mexicana a principios de los noventa, hablabas lo suficiente, ni una palabra de más ni de menos, pero cuando solías emitir alguna idea, todos escuchábamos atentos lo que decías.

Desde que eras jugador sabíamos que tendrías cabida siendo también entrenador, que tu destino sería gestionar recurso humano ligado a una pelota de futbol, lo hacías dentro del campo, era obvio que lo harías desde afuera del mismo también.

Llevas largos años siendo entrenador con sumo éxito, no alejado de los tropiezos como todos, los cuales tienes la categoría y clase de admitir sin el menor rubor, como con el SD Huesca, sin ningún tipo de excusas aceptaste que habías fracasado, eso tienen los grandes líderes como tú lo eres, que saben asumir el ser responsables, no buscan culpables afuera, empiezan por ellos mismos como debe ser.

Hoy tu actual gestión en el Toluca es una perfecta radiografía de quién eres como director técnico y también como persona, tuviste un semestre horrible, en el que peleaste con varios jugadores de tu organización, jugadores que tú no solicitaste, estaban ahí cuando arribaste, un vestidor corroído con el cual trataste de convivir y poder arreglar, hasta que te diste cuenta de que no había manera alguna, había que purificarlo.

Primero, como el máximo encargado, te hiciste responsable del desmadre que fue tu equipo, después el dueño de tan honorable y grande conjunto, abrió gacho y sin temor la cartera, supongo que no soportó el ridículo en el que se habían convertido el torneo pasado, y se vinieron las contrataciones para el nuevo torneo, muchas para poder ser exactos.

En poco tiempo armaron lo que podría considerarse una Torre de Babel, aunque varias de las nuevas caras tú ya las habías tenido bajo tu regazo. Pero cuando un equipo de futbol se arma con tantos elementos nuevos, existe un enorme riesgo que al inicio no se ensamblen, aunado a la natural exigencia interna y externa, la cual es que desde el día uno deben generar resultados, buen juego, espectáculo y demás por el equipo y afición.

Pues bien, te embarcaste en esta nueva odisea muy seguro de ti como siempre, de tus conocimientos y de tu equipo de trabajo, el cual siempre es medular para ti, tu gente cercana, tu cuerpo técnico resulta esencial en tus victorias, al final tú decides, tú mandas, pero sabes escuchar a los tuyos, otra muestra de tu mente brillante, no te crees dueño de la verdad, sabes tomar reflexiones o consejos de otros y usarlos en tu favor.

De entrada se zumbaron al Necaxa de visita y después de local aleccionaron al Bicampeón Atlas, y en ambos partidos marcaron tres pirulos. Ese eres tú, cuando las cosas se hacen como tú dices, te encargas de dar resultados, no le tienes el mínimo miedo ni respeto al poder ser enjuiciado, sabedor que vas a prevalecer, siempre lo has hecho por más que has tenido y tendrás tropezones en el camino, todos los tenemos en la vida.

A la distancia celebro todos tus triunfos, como lo escribí al principio, disfruté mucho el que fueras mi guía en la Selección Nacional de México, por ende, me gusta que te vaya bien en tu carrera, creo que lo mereces, trabajas seriamente para ello, de los murmullos y detractores te encargas tú solo, sobre esto podrías enarbolar una maestría de cómo hacer que se resbalen las críticas.

