Santiago Giménez: Irrupción

Desde hace algún tiempo vienes pidiendo pista de manera medular, tu ascenso está siendo vertiginoso, pero también sólido, combinación sumamente rara de encontrar.

Tu madurez; vaya paradoja, acabas de cumplir 21 años, es notable, a pesar de ser un escuincle, tomas decisiones y te comportas como si tuvieras 21 años, pero de estar jugando a la pelota.

Al principio cuando te observaba jugar percibía a una especie de caballo desbocado, tu fortaleza física que te es de gran ayuda, al inicio de tu andar jugaba en tu contra, abusabas de la misma, y chocabas hasta con la publicidad estática afuera de la cancha, daba la impresión que te costaba controlar tanta fuerza y fiereza.

Pasó un tiempo y te serenaste de manera fantástica, encontraste con relativa facilidad la manera y el momento de utilizar tu descomunal fortaleza, pero fuiste rodeándola de inteligencia, lograste la fusión perfecta de cacumen y músculo, y sobre todo supiste identificar cuándo hacer uso de una y cuándo de la otra.

El resultado, un delantero que encuentra soluciones en varios sitios, que no es repetitivo, que no es predecible, que ha aprendido a jugar al futbol, más allá de ese natural instinto de goleador que te caracteriza.

Otro de los detalles de tu éxito que me parece extraordinario, es que a la distancia, no te conozco tanto para aseverarlo, es que eres calmo, sumamente competitivo, pero no eres estridente, ni inquieto, no resultas un peligro para los tuyos, y sí para los oponentes.

En tu equipo te has consolidado como inmejorable opción de punta, ser titular en Cruz Azul, máxime siendo centro delantero es una labor brava, siempre estás en la mira, y las exigencias son altas, incluso en ocasiones hasta injustas.

Tú has lidiado bien con lo demandante del puesto, cuando has sido mandado a la banca, no te has apachurrado de más, y cuando saltas a la cancha, eres un león indomable, pero sumamente eficaz en sus resoluciones.

En Selección Nacional te has colocado con suma rapidez y sorpresa en carrera para ir a Qatar, yo creo que del avión a Doha no te baja nadie, pero es una simple percepción.

Es más, de las tres opciones que supongo Gerardo Martino llevará de nueves al Mundial, hoy estás mejor que Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori, obvio la experiencia, el rodaje, el caparazón que se va gestando con los años es un esencial tópico en donde estás en desventaja, máxime en una competencia de estas envergadura, pero si vamos a actualidad, desempeño y vínculo con el gol, tú vas ganando la carrera parejera sin duda.

Tuve la fortuna y el placer de conocerte hace unos días, cuando grabamos un comercial para Liverpool. Fue en el Estadio Azulgrana, yo empecé temprano, y tú y Miguel Layún llegaron después de su entrenamiento.

Nos colocaron en el vestidor suplente, llegaste con tu novia María Fernanda, que es amiga de mi hija mayor Lorenza, saludaste de manera afable y tímida, te tomaste foto con mi hijo Mariano, y le firmaste su playera de la Selección, todo esto con una sonrisa en la boca y de una manera muy agradable, mi enano se fue feliz de haberte conocido.

Pasaste a comerte dos o tres platos, venías hambriento, nos reíamos de que estabas en crecimiento, maldita sea, si sigues creciendo vas a llegar al cielo.

Charlamos un poco de tu nuevo entrenador, el uruguayo Diego Aguirre, de quien hablaste muy bien, así como de su cuerpo técnico, también hablamos un poco de la Selección y tus chances de ir a la próxima Copa del Mundo, y sin falsa modestia, fuiste muy respetuoso de tu posición y situación.

Poco a poco iba comprobando el porqué has crecido tanto como futbolista en tan poco tiempo, un chavo ubicado, sin prisas, bien plantado, educado. Salimos a la cancha a hacer la única toma en la que estaríamos juntos, había que dominar la pelota entre los tres, tú, Layún y yo, y Miguel al final debía tirar a gol de manera errónea, bromeábamos que no le costaría trabajo tirar al carajo el balón.

Me tocó darte el primer pase, y tú bajarla con el pecho, no me fue difícil atinarle a esos pectorales que miden el largo de mi coche, la verdad que no salió tan mal ni tardamos tanto.

El comercial me permitió conocerte un poco, y reitero lo arriba mencionado, eres un tipo bien plantado, si bien muy joven, sabes quién eres, qué quieres, y hacia dónde vas.

Eres un chavo sin rodeos, sin retórica barata, transparente, con mucho talento en los pies, y con una mente centrada y organizada.

