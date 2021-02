Selección Nacional Femenil, regocijo

Después de 14 largos años, la Selección Nacional Femenil regresó al Estadio Azteca, recinto del cual no debe salir más, es el inicio de una nueva era, de una gran era.

Desde ningún punto de vista se puede denostar el pasado, ese sitio que edifica cualquier actualidad, pero si bien el ayer tuvo sus brillantes momentos, negarlo sería torpe e inadecuado, el presente y el futuro luce esplendoroso. Primero que nada, porque existe una seria Liga profesional de mujeres en nuestra nación, la cual crece gradualmente y con rumbo, así es como se construyen las cosas, con sapiencia y calma.

Ahora existe materia prima nacional concursando de manera profesional y constante de la cual echar mano, sumada a la que radica en Europa, y también en Estados Unidos, la baraja para elegir crece, se fortalece, y eso es primordial.

El regreso, la vuelta, fue de tu mano Mónica Vergara, fuiste precursora como futbolista, y que no exista duda, lo eres y lo serás ahora como entrenadora. De entrada ya lanzaste al aire que pretendes llevar a las tuyas a estar dentro de las ocho mejores cofradías del orbe, meta ambiciosa, espinosa, pero después de saber de tu andar yo no apostaría en tu contra, nunca.

Llevas bregando muchos años en el futbol, desde aquella época en donde jugabas como mediocampista, y lo hacías con hombres en Santa Cruz Meyehualco en la escuelita del Necaxa 'La Tota Carbajal', lugar en donde destacabas por tus notables habilidades con la pelota y tu gran trenza, la cual tu mamá se negaba

a cortarte. Por cierto, mi productor en Protagonistas Noche, el saleroso Israel, conocido en el bajo mundo como ‘Rojo’, se llena la boca y se vanagloria de haber jugado contigo en el barrio. Hoy eres la jefa, la cacique, bien merecido, y esperanzador para el futbol femenil, las mujeres futbolistas profesionales elegibles para ser seleccionadas nacionales están en perfectas manos.

Y sólo es cuestión de observar los gestos de cercanía, cariño y respeto que te profesan tus jugadoras, la energía, la alegría, los abrazos que se dieron cada vez que anotaron goles ante Costa Rica es una fehaciente muestra de la armonía reinante. Es cierto con el caminar del tiempo, se va desgastando, eso es natural, pero la empatía, estoy cierto, no la perderán jamás.

Tuve el placer, honor y fortuna de ser programado por mi jefe de futbol en Azteca Deportes para hacer la transmisión del duelo de las mexicanas ante las costarricenses, un partido que disfruté enormemente, me gustó muchísimo. Compartí micrófonos con Ashley González, Carlos Guerrero y Jesús Joel Fuentes, y hemos decidido que estaremos en este fabulosa odisea acompañando a las futbolistas mexicanas al siguiente Mundial, en el cual sin duda alguna estarán, bueno, el último personaje es prescindible, a Ashley, a Guerrero y a mí, no nos bajan ni a palos de este fascinante barco.

Pasando al tema futbolístico, me maravilló la manera en cómo en tan poco tiempo ensamblaron pequeñas sociedades en el campo. Empiezo por las defensoras centrales, Bianca Sierra y Jocelyn Orejel, dos grandes marcadoras, pero que no evadían su responsabilidad de sacar limpia la pelota desde el fondo.

Por delante de ellas, en medio campo, ustedes Raquel Bernal y Nicole Pérez, tú Raquel más quedada, y tú Nicole que debutaste con Selección, con total libertad de aparecer vacía en cualquier zona del campo.

Por derecha, tú Kenti Robles, que uno entiende por qué juegas en el Real Madrid, eres una lateral derecha total, abarcas muchas zonas de la cancha con envidiable jerarquía, y por delante de ti Daniela Espinoza, hicieron lo que quisieron por el costado derecho.

Del otro lado fueron grandes socias tú María Sánchez, que fuiste de las más destacadas, tienes fuerza, técnica, inteligencia y eres solidaria, te juntaste de maravilla con tu compañera Jimena López, por el lado izquierdo fue en donde gestaron la victoria.

Y adelante, tú Stephany Mayor, justa capitana, con desbordante talento para crear, pensar y, de paso, pisar el área rival con categoría, tu gol de cabeza fue una muestra de ello. Junto a ti la poderosa delantera Katty Martínez.

Contigo Katty me quiero detener un poco, ya que estamos en presencia de una descomunal futbolista, yo jugué tu posición, y verte mover, recibir el balón, descargar de primera intención, rematar a portería, me enchinó la piel, eres una jugadora extraordinaria, de esas que no surgen con frecuencia. Tu anotación fue de antología, como giraste, permitiste que el balón botara un par de veces y de pierna zurda la colgaste de la

escuadra, gol de bandera, una cosa de locos, y verte levantar los brazos, con enorme sonrisa y correr a abrazar a tu entrenadora terminó por culminar una poderosa obra de arte. Y en la retaguardia tú Cecilia Santiago, fuiste requerida pocas ocasiones, pero se nota tu bagaje, tu sabiduría, tú conocimiento de tan peculiar demarcación. Insisto las pequeñas sociedades que montaron fueron espectaculares y piedra angular de tan sólido triunfo.

En el transcurso del juego entraron ustedes Kiana Palacios, Alison González, Montserrat Hernández, Alicia Cervantes, Andrea López y Liliana Mercado, y todas cumplieron a carta cabal. Buen ejercicio tuyo Mónica Vergara de provocar la necesaria y sana competencia interna, que los puestos estén a disposición de todas es medular.

No cabe más que felicitar a todas las jugadoras y a su entrenadora por tan sonoro y pulcro inicio, el sendero es largo y será sinuoso, pero se percibe, y se palpa que será luminoso y exitoso, carajo.

