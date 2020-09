¡Doblemente de celebración!

¿Dónde están los Psycholocos? ¡Hoy estoy doblemente contento! porque esta columna que ustedes están leyendo es la número 300. Esto me llena de orgullo porque me permite rendirle un pequeño homenaje a La Parka, que fue el fundador de la misma y que me otorgó la confianza para continuar informándoles sobre todo lo que acontese en el mundo de mi bendita lucha libre.

A través de estas líneas quiero darle un agradecimiento de parte de ambos a todo el equipo de RÉCORD (editores, correctores de estilo) que cada semana ponen su granito de arena para que Sin Límite de Tuétano siga siendo del agrado de todos ustedes. Por supuesto un abrazo a Carlos Ponce de León, Director de este grandísimo diario, que sin duda es una de las mejores plataformas deportivas de nuestro país.

Les decía que estoy doblemente emocionado, y eso se debe a que Lucha Libre AAA Worldwide está de regreso, con AutoLuchas. Es una experiencia que está pensada para llevar entretenimiento al público en medio de todas las experiencias que hemos atravesado durante el confinamiento.

También tenemos el objetivo de acercar a la lucha libre al público que no se ha dado la oportunidad de conocer nuestro deporte y que ahora tendrá la chance de disfrutarlo en las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Las fechas en las que todo el talento de mi casa AAA estará presente en AutoLuchas son 3, 4, 10 y 11 de octubre. Ustedes podrán disfrutar del desempeño sobre el entarimado de estrellas como, Lady Shani, Faby Apache, Pagano, Texano Jr., Laredo Kid, Pentágon Jr., Chessman y Dave The Clown.

Sinceramente estoy muy emocionado de regresar al cuadriátero para reencontrarme con todos los Psycholocos y gritar con todas nuestras fuerzas: ¡somos totalmente payasos! ¡Nos vemos muy muy pronto!

