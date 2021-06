Felicidades a todos los papás

¿Dónde están los Psycholokos? De nueva cuenta, la Potencia Mundial de la lucha libre presente en las páginas de RÉCORD. En esta ocasión, muy feliz de felicitar por adelantado a todos los papás, que mañana estarán celebrando su día, por todo lo alto.

Desde estas páginas abrazo a mi padre, Súper Porky, porque gracias a él estoy disfrutando de mi bendita lucha libre. Le agradezco que me haya enseñado a ser un hombre trabajador, que me inculcara que no importaba si era hijo de un luchador famoso, siempre debía buscar la forma de salir adelante por mí mismo.

Evidentemente me quedé con ganas de hacer muchas con él, por ejemplo, me hubiera gustado verlo crecer más profesionalmente, personalmente, pero cada quien entiende la vida de diferente manera.

En mi caso, a mí me gustaría que mis hijos tuvieran otras opciones laborales además de la lucha libre. No soy un papá que los regañe constantemente, no es mi manera de educarlos. Lo que sí trato es que sean niños que sepan dar gracias por la vida, por su familia y que traten de ayudar a mucha gente, en la medida de sus posibilidades.

Sin duda, soy un hombre afortunado porque puedo sentir ese cariño bonito que me dan mis hijos. Espero que Dios me los proteja siempre, que los haga niños que saben aceptar sus errores, superarlos. Yo les prometo darlo todo por ellos, como luchador, como empresario en mi tienda PsyKaza y les pido que el único regalo que me den, es que ambos logren superarme en el terreno profesional y, sobre todo, en el personal.

