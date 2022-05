nuevas-y-grandes-rivalidades

¿Dónde están los psycholokos? De nueva cuenta la Potencia Mundial de la lucha libre presente en las páginas de RÉCORD.

Psycholokos, tengo grandes noticias, pues siguen naciendo emocionantes y nuevas rivalidades para el Psicópata del Ring, sobre todo en el terreno independiente. Ahora toca el turno a los Traumas, grandes luchadores con los que estoy protagonizando encuentros que están llevando mucha diversión, entretenimiento y trepidantes emociones al público que asiste a las diferentes arenas en las que nos hemos presentado.

Obviamente, el hecho de que los considere dignos oponentes, no quiere decir que voy a pasar por alto las faltas de respeto que tuvieron en nuestros últimos encuentros, apoyados por la tercia del Negocio Traumado.

Por supuesto que estoy buscando la revancha. Con el apoyo de mis compañeros, Chessman y Myzteziz Jr. estaremos planeando un nuevo y emocionante encuentro; lo estuvimos platicando y esperamos tener esa oportunidad lo antes posible para el agrado de todo el público de mi amado deporte.

Honestamente me siento muy contento por la manera en que los promotores están invirtiendo, para que el público pueda disfrutar de las nacientes e intensas rivalidades dentro del pancracio nacional y que además no se han visto en otras empresas. Además, me parece muy interesante que se abran nuevas fuentes de trabajo, en tiempos tan complicados y luego de una pandemia.

Ustedes saben que el Psicópata del Ring le entra a todo y ésta no será la última rivalidad que les cause sorpresa. Muy pronto les tendré novedades que los dejarán atónitos y que estoy seguro que serán de su agrado. ¡Hasta la próxima!

