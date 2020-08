regreso-a-clases-con-causa

¿Dónde están mis queridos Psycholocos? Como siempre la Potencia Mundial de la lucha libre presente en las páginas de RÉCORD para ponernos al corriente de lo que sucede en nuestro día a día.

Seguramente ustedes están como yo, haciendo las últimas compras, los arreglos en casa para que los niños regresen a las clases de manera virtual, programadas para el próximo lunes 24 de agosto, o sea, pasado mañana.

En mi caso mis hijos son pequeñitos y me causa mucha emoción ser parte de sus primeros aprendizajes escolares, los cuales también están rodeados de sus travesuras y sus risas, propias de su edad.

Sin embargo, no todos los niños cuentan con las herramientas necesarias para continuar con sus estudios de manera virtual y es por eso que me llena de orgullo el gesto que tuvo Dave The Clown en complicidad con Murder Clown, regalando a través de sus redes sociales cinco pantallas, para apoyarlos y que puedan cumplir todos sus sueños.

Felicidades para mis compañeros que siguen luchando en medio de la contingencia que vivimos actualmente, en el ring más importante que existe, el de la vida real.

Como siempre les pido que mantengan su buen humor, el optimismo por la vida y una sonrisa para los que tienen al lado, aunque no los conozcan porque de esta forma venceremos las adversidades con mayor rapidez.

