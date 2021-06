América, listo; solo si vende compra

AMÉRICA, LISTO, SÓLO SI VENDE COMPRA

Las Águilas del América por el momento cierran su ventaja de fichajes a la espera de vender y que llegue una oferta importante por algunos de sus jugadores que pueden salir como Roger Martínez, Nicolás Benedetti o el propio Nicolás Castillo, quien se suma a la pretemporada del equipo por su contrato vigente, pero con el antecedente de no entrar en planes para el siguiente certamen, al tiempo de estar esperanzado en encontrar algún equipo en la MLS, donde su búsqueda lleva varias semanas sin éxito.

Las Águilas no cierran las puertas a una contratación ya que el mercado estará abierto hasta septiembre, pero dependen de vender algún jugador extranjero para abrir un sitio y tener algunos dólares extra.

El tema de Renato Ibarra continúa tal cual se comentó hace un mes en este mismo espacio, no tiene lugar en el actual plantel y antes de que reporte porque así dicta su contrato están buscándole acomodo donde sea y como sea, sabedores de que el jugador no estará más en el equipo azulcrema por motivos y determinaciones ya conocidas, por lo que la directiva más que buscar jugadores está acomodando lo que ya no quiere y lo que no entra en planes para el siguiente torneo.

MAÑANA VIAJAN LOS DE LA ORO

La Selección Mexicana tendrá su corte mañana mismo, cuando el cuadro que dirige Gerardo Martino viaje a Los Ángeles de cara a su duelo de preparación del 3 de julio frente a Nigeria, y donde se dará el debut de Rogelio Funes Mori con la mayor. Estos 23 jugadores que viajen estarán en la Copa Oro dejando al resto concentrado en el CAR bajo las órdenes de Jaime Lozano, y a la espera de resolver las dudas de cara a cortar su lista, que tiene algunos pendientes o renegociaciones: ver si consiguen el permiso del Ajax para Edson Álvarez, la decisión final entre Macías y Aguirre y la conformación de los tres refuerzos.

Parte de la selección olímpica viajará el lunes a Nashville para el juego amistoso del miércoles frente a Panamá, que será dirigido por Gerardo Martino y que será un combinado de ambas selecciones para así cumplir el contrato de juego de la mayor con SUM y de esta forma puedan avanzar en los juegos pendientes con dicha empresa.

Tras este juego, cada entrenador, Lozano y Martino, tendrán su responsabilidad y comenzarán de lleno a trabajar para sus respectivos torneos, además de dar a conocer la lista oficial de cada uno de sus equipos.

EL GALAXY, SORPRENDIDO

Luego de conocer la lista para Copa Oro y Juegos Olímpicos y donde no aparecen los nombres de Javier Hernández, Efraín Alvarez y sí el de Jonathan Dos Santos, que por cierto sigue lesionado, la directiva del Galaxy está sorprendida y molesta por tal decisión, que lejos de cuestionarla no la entienden, y más por los motivos que tenga Gerardo Martino para no llevar en especial a Javier Hernández, por lo que están convencidos que es un tema que nada tiene que ver con el nivel futbolístico del jugador y esperan algún día conocer o escuchar la realidad de las no convocatorias de su delantero.

FUNES MORI INTEGRADO

Rogelio Funes Mori fue bienvenido en el grupo de Selección Mexicana. El grupo respaldó su llamado al igual que el cuerpo técnico, los jugadores lo recibieron de la mejor manera y de inmediato lo hicieron sentir como uno más del grupo, al tiempo de recordar que la obligación de este combinado es ganar la Copa Oro a como de lugar. Funes Mori llegó un día antes de la cita a la concentración y de inmediato se puso a trabajar en el gimnasio, por lo que fue él quien les dio la bienvenida al grupo en su mayoría, los cuales llegaron este martes.

Por la tarde platicó un poco con Martino para ver lo que espera y darle el espaldarazo en su aventura en la Selección Mexicana.

