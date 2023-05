América y su afición no tendrán entrenador esta semana luego de la negativa de sus primeras opciones, uno porque prefiere prepararse y seguir en Europa como Diego Alonso y otro por su inminente renovación con Mallorca, Javier Aguirre. Pero esto lejos de ser una ofensa o desprecio me parece que es una extraordinaria noticia parta sus aficionados que se acostumbraron a ver a un equipo jugar bien al futbol y reportar un estilo ofensivo, particularidades que los dos entrenadores anteriores no tenían como principal virtud de juego.

Situación que si tenían dos entrenadores de la lista de posibilidades, paro que al ver su actual situación en sus respectivos equipos, difícilmente dejarían sus proyectos, en automático fueron descartados: Guillermo Almada e Ignacio Ambriz.

Desde luego que han sido ofrecidos mil nombres y otros han hablado o buscado un acercamiento con alguien de confianza del dueño del equipo para buscar revancha con ese equipo y hacerlo campeón y otros porque siguen ellos, tienen algo que ofrecer o que llevarse al final de su estancia.

A nivel internacional desde luego que los nombres importantes han sonado y directamente no los han buscado, pero si acercado a algunos en donde el salario es para decir gracias y retirarse, ya que unos van en 3 millones de dólares anuales más cuerpo técnico o entrenadores que no pueden salir de sus instituciones; y nombres que están lejos de las posibilidades deportivas, porque la liga mexicana no les es atractiva o tiene los reflectores que piensan sus directivos que tiene y lejos de convertirse en un paraíso económico termina siendo un suplicio dirigirla o participar en ella por la manera de competir o los escasos proyectos integrales.

América tendrá que recapitular sus intenciones, buscar en otros mercados y apostar con algunas opciones que se tenían en la lista y que ahora tendrán que ser revisadas y evaluadas.

TRI: DÍA DE LISTAS

Esta tarde-noche es día de listas: el corte para los 23 que van a la Liga de Naciones, los 24 que van a la Copa Oro, los que estarán en el amistoso frente a Camerún en San Diego, los de la Sub-23 que van al torneo juvenil de Toulon. Para los de Liga de Naciones y Copa Oro el listado será prácticamente el mismo, algunas modificaciones luego de analizar los días de concentración y entre lesionados y uno que los clubes han requerido para el inicio del torneo con los clubes de la MLS y Liga MX. En el radar de Cocca estarán aproximadamente 30 jugadores para los dos torneos que han tomado en calidad de importantes y necesarios en esta reestructura y ordenamiento de selección mexicana que ha llevado algunos meses en donde se ha priorizado la comunicación con jugadores y clubes en el proyecto encabezado por Juan Carlos Rodríguez y Rodrigo Ares de Parga.

SISMO EN LA FMF

Ivar Sisniega se ha incorporado a la FMF en calidad de asesor externo, pero eso será momentáneo, ya que luego de que se dé el cambio de estatutos en unos meses más, donde se nombre a Juan Carlos Rodríguez como Maximo Comisionado de la FMF y Liga MX, Ivar ocupará el cargo de presidente de la FMF en una nueva estructura que tendrá muchas caras nuevas y que en las próximas semanas se conformará.

En estos días habrá movimientos y muchos cambios importantes en el organigrama principal de Federación Mexicana de Futbol, para de apoco el hará presidente de dicho organismo comience a levantar su estructura con su gente de confianza.

