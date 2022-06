Jorge Sánchez se va de América solo bien vendido

SALEN, PERO BIEN VENDIDOS

Hasta el momento no hay una oferta por Jorge Sánchez en los escritorios de Coapa. Las Águilas están abiertas a escuchar ofertas y tienen la puerta abierta para Jorge como para cualquier otro jugador, siempre y cuando la oferta sea buena económicamente y deportivamente llene al jugador. Cabe señalar que el lateral de las Águilas no es ni será un jugador barato para el mercado europeo ni nacional, incluso América sabe que se tiene que ir bien pagado como los anteriores futbolistas que han salido de la institución, así que mientras llega la oferta que se presume de Holanda y otras ligas, el club le ha pedido que se concentre en el torneo y en la Copa del Mundo a finales de año.

AMÉRICA Y SOLARI, HARTOS DEL COLO COLO

Van tres ofertas seguidas de parte del América para el club chileno Colo Colo, por los servicios del volante Pablo Solari. En todas existe un incremento importante y en la mayoría han aceptado las condiciones que les ponen los andinos, pero la última ha sido ya una molestia, porque ni el propio club sabe resolver si lo quiere vender o no, lo que molestó a la directiva del equipo mexicano, que suma un año de interés por el mediocampista y no ha tenido luz verde como consecuencia de la negativa del club sudamericano. En esta última oferta, el jugador incluso tuvo que intervenir para solicitar su salida y le permitan jugar con el América, ya que se cansó de la trabas para su salida y sabe que este barco ya no puede pasar de nuevo, lo que representa una mejora absoluta en su carrera y en la parte económica, ante la ausencia de una oferta formal del futbol europeo.

Pablo Solari les ha pedido que lo dejen salir para jugar en América, por lo que ahora el jugador y la directiva de las Águilas suman esfuerzos para destrabar la operación y entender lo que quiere Colo Colo para que la operación se cierre y pueda jugar en México.

América intentará un esfuerzo en los próximos días con el objetivo de cerrarlo lo más pronto posible y así pueda incorporarse de inmediato al club.

DAMM SE QUEDA…

Jürgen Damm se quedará con las Águilas para el siguiente torneo, el jugador ya contempla su siguiente certamen con el América y está aprovechando al máximo la pretemporada, ya que busca ser titular y regresar al nivel que se le conoció.

Damm ha hablado con la directiva y también están conscientes de la situación y han dado su aval para que se quede el siguiente torneo con opción a un certamen más.

MARTINO BUSCA TRES LUGARES

Tras casi un mes de concentración y trabajo con la Selección Mexicana, Gerardo Martino alista los últimos lugares para centrarse en la lista final para Qatar. Tiene más de 22 jugadores listos para la Copa del Mundo, aunque con la ampliación a 26, que por cierto ya sabían desde hace meses, le genera duda o conflicto los últimos tres lugares, y con qué nombres llenar las plazas. Luego de la gira por Estados Unidos se dio cuenta que hay algunos que no están para vestir la playera de la Selección Nacional, por lo que la Nations League le dará junto con el juego en Atlanta frente a Paraguay, donde por cierto participará con jugadores de la liga mexicana, la resolución para los últimos tres lugares que pretende llenar, como ver al tercer portero, un lateral más, ver al tercer delantero y ver como llega Rogelio Funes Mori, a quien pretende ver en la cancha del Atlanta United. También verá cómo va la evolución futbolística de Córdova y Pizarro, y al mismo Beltrán de Chivas.

Para septiembre, cuando juegue la última Fecha FIFA antes del Mundial, busca tener los 26 y una idea clara de lo que pretende para la Copa del Mundo en cuanto a nombres y esquema, por lo que Martino y compañía esperan que el rival sea Brasil y Perú y así pueda tener dos rivales contundentes y exigentes.

