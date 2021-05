Sin duda el mejor partido de la liguilla. Dinámico, con llegada, goles, polémica, pasión. Santos vuelve a demostrar que con jóvenes puede jugar y armar un esquema ofensivo que inquiete a cualquiera.

Los de Torreón demostraron por qué han sido uno de los mejores equipos: construyeron jugadas, detuvieron al rival sobre todo por el centro donde Meza tiene buena contracción de juego.

Supieron controlar temple y al final resolvieron a su favor de manera muy meritoria.

Rayados por increíble que perezca carece de gol. No es contundente y así no se ganan los juegos, llegaron pero no fueron capaces de definir. El equipo del Vasco le falta terminar los juegos, tiene lapsos de buen futbol, pero no completa el juego.

La serie más que abierta.

