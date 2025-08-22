El Reporte Ponce: América espera la buena

Llegó otra oferta por Cáceres, pero el Club América no se quema al primer hervor. Desde Inglaterra, el Ipswich Town de la ‘Segunda’ mandó propuesta por el central uruguayo, pero esta vez, el defensa de 26 años de edad no reaccionó con la intención de tomarla, como ya ocurrió con otras anteriores. Y está alineado con el desinterés de las Águilas por aceptarla, por su bajo monto. La directiva sabe que si Sebas, con contrato hasta 2027, va al Mundial con Uruguay, después podrá emigrar a Europa con mucho mejores propuestas. No hay urgencia por venderlo.

MESSI OFRECIÓ MÁS, PERO EN PAGUITOS

Desfavorable. En la recta final del cierre de registros en la MLS, Inter de Miami mejoró la oferta a Cruz Azul por Piovi: 8 millones de dólares, cuando la bronca inicial era que no pasaban de 6 mdd. Y al final, el problema fueron las condiciones: ¡saldar el pago en 5 años! Imposible. La oferta mejoró en lo económico, pero era un terrible plan financiero. Así que La Máquina la rechazó, se lo explicaron al central, y aunque estaba emocionado por la llamada de Messi, Gonzalo lo entendió y se queda comprometido en La Noria.

POR UN ‘10’ EN MICROCICLO DEL VASCO

Candidatos. En punto de las 16:30 horas se dará a conocer la lista de los convocados de Liga MX del Vasco al microciclo de la siguiente semana, entre jugadores que conoce poco y quiere ver, y algunos de la base. Entre las posiciones que busca afinar es la del ‘10’, tener una opción a Gil Mora, explicó Beto Bernard en Infiltrados de RÉCORD (13 hrs, @record_mexico). Entre las alternativas que visualizó están Ozziel Herrera de Tigres, Chiquito Sánchez del América y Canelo Angulo del Toluca, para jugar detrás del ‘9’. Veamos.

TELEVISA RETA A NETFLIX CON CLÁSICO

Desafiante. El América-Chivas de la Jornada 8 se había programado para el viernes 12 de septiembre, pero como Televisa no ha cerrado (y me dicen que está prácticamente caída la opción) transmitir la pelea del Canelo contra Crawford del sábado, el Clásico Nacional ya cambió de fecha ahora justo para empalmarse en día y hora al pleito del campeón mexicano en Las Vegas.

Y es que la televisora de Chapultepec optó por no entrarle a esta pelea del Canelo en el mes patrio porque tendría que transmitirlo diferido (como lo hará TV Azteca), pues sólo puede ir en directo por Netflix para todo el mundo, por lo que Televisa prefiere competir por la audiencia con el Clásico.

DOÑA TELE AÚN NO COMPRA MUNDIAL

Incierto. Y esto abre otro tema: TV Azteca aún no negocia con Televisa para adquirir transmisiones del Mundial 2026 el próximo verano. Después de que no adquirieron los derechos de la Copa Oro por su altísimo costo, y con lo que se dieron cuenta que no perdieron un gran negocio, los del Ajusco no se sientan aún con los de Chapultepec para ver en cuánto y cuántos juegos podrán adquirir para la Copa del Mundo en casa. ¿Será que nos quedaremos sin escuchar al Doctor García y Martinoli? No creo, pero veamos.