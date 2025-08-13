El Reporte Ponce: Cruz Azul cotiza y hace caja

Productivos. La caja registradora sigue sonando en La Noria gracias a que Cruz Azul cotiza a los jugadores que contrata, se vuelven valiosos en el mercado y logra tremendas ventas, como la que está por cerrarse de Gonzalo Piovi al Inter de Miami, un central que arribó de Racing por 3.75 millones de dólares y se marcha a jugar con Messi por el doble: 7.5 mdd. Negociazo.

Antes del argentino hay larga lista con la actual administración deportiva de futbolistas que multiplicaron su valor e hicieron caja: Castaño fue fichado por 4.5 mdd y terminó vendido en 11.4; Antuna arribó por 3.5 mdd y salió por 7.5; Romo costó 6 mdd y se fue a cambio de 8.5; el último caso es del canterano celeste Alexis Gutiérrez, vendido al América por 6 mdd (aunque las Águilas afirman que sólo pagaron 3.5, buena venta de cualquier forma).

Además, gracias al rendimiento deportivo, Cruz Azul ingresó 4 millones de dólares por el título de Concacaf y otro millón por ser el mejor en puntos de la 24-25. Así que en La Noria ya saben multiplicar las ganancias con buen trabajo.

EL FRANCÉS SALIÓ ‘BARATO’ AL AME

Asequible. Allan Saint-Maximin, Maxi para los cuates, provoca fervor inusitado en el americanismo y debo aclarar las cifras que hicieron que llegara al Nido. De entrada, el francés firmó contrato por 2 años con las Águilas, con extensión automática a uno más si cumple ciertos objetivos, para asegurarse de que no pase de noche y esté amarrado, sino que se gane la permanencia cuando pase los 30 años de edad. Y me contaron que el pago al Al-Ahli de Arabia no fue ni cerca de los 12 millones de dólares reportados, sino apenas por encima de la mitad de esa cifra.

...Y DEBUTARÁ EN CASA

Arropado. Aunque a Maxi ya se le vio activo en el entrenamiento, haciendo fantasías y dejando mal parado a Kevin Álvarez, además de que ya tiene contrato firmado y visa de trabajo, no estará contra Tigres, descártenlo ya. Es más, me cuentan que ante Atlas no lo van a arriesgar, sino que debutará hasta que vuelva América al Ciudad de los Deportes, con Pachuca el 30 de agosto. Anota la fecha.

INICIA LA DEFINICIÓN DEL RAYITO

Indeciso. Brian Rodríguez cumplirá 3 años en el Club América la siguiente semana, a puro título y retorno a Selección de Uruguay, pero su futuro es una moneda dando vueltas en el aire: "Está 50% que renueva y 50% que se va", me aseguran. Hoy retoman charlas y la decisión se tendrá esta semana. No más. Se define ya.

La postura del América es clara: no ceder ante la presión mediática de su promotor, el Chino Lasalvia, quien exige la venta para cobrar comisión de petrodólares. Sin embargo, la directiva emplumada sí ofrecerá mejora a su propuesta inicial de renovación, no al grado de convertirlo en el mejor pagado, como exige el barrabrava que tiene por representante, sino aumento de 30% en salario y dos años más de contrato, con miras a que tras el Mundial lo ayuden a emigrar. Pero si decide ir a Qatar, las Águilas tomarán los 10 millones que están en la mesa y tan, tan.

Hay que recordar que América cedió a inicios de 2024 para que Brian realizara el sueño de volver a Europa, pero la Fiorentina incumplió en tiempos la propuesta formal de compra que habían acordado de palabra. Hoy es decisión de Brian: irse por los petrodólares para asegurar su futuro financiero, pero enterrar el deportivo, o quedarse con mejora salarial y proyección al Mundial 2026, para volar después. Veamos.

VUELVE EL TÍO ORVI

Ya de cierre, a pesar del pleito con el Fox Sports México de Lauman, en FOX siguen las buenas nuevas y después de anunciar su gran oferta de la nueva temporada europea de futbol, resulta que el lunes ya estrenan programas como el de Raúl Orvañanos, quien vuelve a la pantalla junto a su inseparable Santiago Puente y ahora también con el Beto García Aspe. ¡Éxito, Tío Orvi!

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿COMPAÑERO DE MESSI? CRUZ AZUL E INTER MIAMI EN NEGOCIACIONES POR GONZALO PIOVI