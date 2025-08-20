El reporte Ponce: Messi llama a estrella de la Liga MX

Cuando Messi te llama por teléfono para invitarte a fichar por su equipo, es difícil resistirse. Le pasó a Gonzalo Piovi y es la razón principal para emigrar de Cruz Azul al Inter de Miami. Sin embargo, la negociación se ha detenido, de los 7.5 que pide La Máquina y los casi 6 que ponen los de la MLS. Mañana se cierran registros en la Liga del vecino del Norte. Tic, tac. Veamos.

RENUEVAN EL FUTURO AZUL

La Máquina fichó a Paradela y Jeremy, pero se tiene que anotar también la renovación de Charly Rodríguez, hasta 2029, rejuvenecido, dejando la base como organizador para llegar al tercio final por izquierda, con gol (4 en los últimos 6 juegos), y camino al Mundial 2026 en casa. Aunque hubo ofertas, en especial una seductora de Tigres, le convenció el proyecto de esta administración en busca de era gloriosa en La Noria.

Y lo que falta: viene la de Erik Lira y la de Amaury Morales, sin volverse locos por un fichaje extranjero más si sale Piovi, tienen un plantel Top 3 para pelear Liga MX y Concacaf.

AMBRIZ RECHAZÓ POR EMIGRAR

Internacional. Tras cepillar a Guede, Puebla buscó a Nacho Ambriz como primera opción, pero el técnico les dio las gracias porque tiene en puerta un tremendo proyecto: está por cerrar su llegada a la MLS con un equipo competitivo, que se conocerá pronto. Éxito.

CRISTANTE, ATORADO POR AUXILIARES

Y como Ambriz bateó al Puebla, Chiquis Garcia sé por su opción: Hernán Cristante, al que quiere sí o sí, pero hay un problema: la conformación del cuerpo técnico.

El ex portero quiere llevar a sus auxiliares, encabezados por Joaquín Velázquez, con los que quiere levantar el proyecto. Sin embargo, la directiva de La Franja busca que se mantengan los institucionales, es decir, Chispa Velarde y Brayan Angulo, que acompañan a la Rata Bravo para el compromiso de Leagues Cup en Seattle. Así que están en la negociación.

Cristante hizo una propuesta que parece avanzar: que acuerden por un año y que no le paguen bonos esta temporada, pero si evita multa de porcentaje y mete a La Franja en fase final, que le renueven ahora sí con un mejor proyecto deportivo y mejora salarial. Veamos.