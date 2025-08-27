El Reporte Ponce: Pleitazo de Canelo y nocaut a Doña Tele

ROUND 1: EL PPV NO DA EL PESO

Innovador. La pelea de Saúl Álvarez ante Terence Crawford del 13 de septiembre en Las Vegas fue comprada para ser transmitida por Netflix, luego de que Riyadh Season, del jeque, promotor y dueño de los derechos de las peleas del mexicano (400 millones de dólares por cuatro eventos), el árabe Turki Alalshikh, decidiera que este segundo pleito bajo su control ya no fuera en PPV, sino que se mudara al streaming (se podrá ver sin costo extra a los subscriptores de la aplicación). Este acuerdo cambió todo.

Además, será en Las Vegas, la que los expertos advierten que es la última pelea del Canelo en esta icónica sede antes de su retiro en un par de años, y en el estadio Allegiant de los Raiders, con capacidad para más de 70 mil aficionados. El pleito también marca el inicio de colaboración de los árabes con la UFC de Dana White, que junto a la compañía árabe Sela, harán de promotoría de boxeo.

ROUND 2: ¿GOLPE A TV AZTECA?

Me cuentan que la televisora del Ajusco no tenía asegurados los derechos de las peleas de Saúl en nuestro país con el cambio que hizo el jeque para ir con Netflix. Antes, el contrato que tenía la señal mexicana con el campeón era multianual, pero hoy ya no, pues lo van renovando pelea a pelea. Por lo que al momento que entró la señal en streaming con la exclusividad, el trato con TV Azteca se tambaleó. Por eso es que Televisa ya ni siquiera tuvo chance de pasarla y mejor apostó al Clásico entre Chivas y América, lo movió a la misma fecha y hora para pelear audiencia.

ROUND 3: EL CANELO, AL RESCATE

Cuando se enteraron en TV Azteca que era posible que no tuvieran la pelea, de inmediato contactaron a Álvarez para que les echara el guante; Saúl le pidió a Turki Alalshikh primero, y luego a Netflix, que al menos dejaran que desde el Ajusco la pasaran diferida, sin embargo, a la señal por streaming no le encantó la idea. La nueva poseedora de los derechos de este pleito recordó que incluso había una penalización de cerca de 60 millones de dólares, más el retorno de lo pagado, por conflicto para transmitir el evento. Pero parece que se calmaron.

ROUND 4: LA OFERTA DE NETFLIX

La promoción en México del pleito ante Crawford es muy clara: En vivo, sólo por Netflix. Ya empezó la difusión con todo para ver el evento que contempla esta y nueve peleas más en el streaming, incluida la de Marco Verde. Me contaron que los dos que encabezarán esta transmisión en español desde ring side en Las Vegas serán dos viejos conocidos: Eduardo Camarena, ex Televisa, y el ex campeón Marco Antonio Barrera, también con recorrido analizando en pantalla. Y estaban buscando incorporar en la oferta al gran Juan Manuel Márquez. Éxito.

ROUND 5: ¿HAY TIRO EN DOÑA TELE?

En TV Azteca ya habían anunciado en eventos pasados que sí tendrían el evento del Canelo del 13 de septiembre, se esperaba que fuera al menos diferido, como ya sucedió antes. Y aunque hoy ya no hay nuevos anuncios desde las plataformas del Ajusco, ojalá que Netflix no logre frenar al equipo de Box Azteca en la velada más importante del año, pues no cabe duda que a pesar de que existen otras ofertas de transmisiones como las de TUDN con el Zar Aguilar y Faitelson, para mí y muchos mexicanos es mejor escuchar a Chávez con Lama-Lama-Lamita y Rafita Ayala, encabezados por el Jefe Vargas. Veamos.