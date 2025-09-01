Así serán los shows semanales de WWE en México

Para aquellos que se preguntan qué sigue en la alianza entre WWE y la empresa mexicana —ahora de su propiedad— Triple A, las especulaciones son muchas, pero muy pocas las certezas. Más allá del Worlds Collide que se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en Las Vegas, y que te adelantamos aquí en RÉCORD antes que nadie, los proyectos hacia el futuro todavía se están analizando.

A ver, WWE quedó encantada con los resultados de la pasada Triplemanía XXXIII, al menos en cuanto a números: entiéndase asistencia a la Arena Ciudad de México, vistas del evento a través de YouTube, impactos en redes sociales y todo aquello que signifique dinero. Ya el tema luchístico es otra cosa, pues tienen claro que son unos cuantos los luchadores de la Caravana Estelar que en verdad tienen potencial para proyectarlos como estrellas.

Ahora bien, el siguiente paso —además de llevar y traer luchadores de ambas compañías para hacer más eventos en México y Estados Unidos— es hacer un programa semanal como RAW, SmackDown y NXT. Eso es obvio y siempre ha estado en los planes. Sin embargo, hasta este momento no hay nada concreto, porque WWE está amarrada de manos… me explico ahora.

La pasada administración de Triple A —entiéndase la de los Roldán Peña— ya tiene pactada una serie de compromisos con marcas, patrocinadores, promotores y demás, que no van a terminar antes de diciembre, por lo que será hasta 2026 cuando en verdad WWE, o TKO —como lo quieran ver—, pueda administrar la empresa en todos los sentidos. De querer hacerlo antes, costaría una indemnización por varios miles de pesos.

Por ejemplo, como ya se los había comentado en otra columna, Triple A y Space/HBO Max anunciaron apenas en febrero pasado que renovaron contrato por un año, por lo que las funciones de la Caravana, al menos por lo que resta de 2025, se seguirán viendo por dicha señal. Y así hay contratos con otros patrocinadores.

En ese sentido, HBO Max es el principal candidato a quedarse con los derechos de Triple A en México cuando llegue el momento de lanzar un programa semanal. Y es que, si bien la televisión abierta sería la mejor opción para el público, en RÉCORD pudimos saber que en TV Azteca no están dispuestos a pagar la millonada que pida WWE, mientras que en Televisa, fuentes cercanas nos confirmaron que lo ven “difícil”, no sólo por el aspecto económico, sino porque ahorita hay una excelente relación con CMLL, que es la competencia directa de Triple A.

De no ser HBO Max/Space, ESPN —que ya adquirió los derechos de WWE para Estados Unidos— y Netflix son opciones, más esta última, porque quedó encantada cuando sus métricas en Latinoamérica se dispararon después de la llegada de Penta a la compañía estadounidense de lucha libre. Mientras eso sucede, los canales de YouTube de WWE, tanto en español como en inglés, seguirán siendo la casa de los eventos conjuntos con Triple A, como sucederá con el próximo Worlds Collide.

Por último, y no menos importante, otro problema con el que se topará WWE para hacer programas semanales en nuestro país es la sede, ya que, aunque lo ideal es hacerlos en la Ciudad de México, el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera está muy por debajo de los estándares de la compañía estadounidense al no contar con instalaciones modernas. Aunado a eso, la relación entre Triple A y la administración de la alcaldía Benito Juárez ha tenido algunos roces, pues para el último evento que tuvieron ahí, les cambiaron la fecha de un día para otro (se realizó el 25 de julio), y la supervisión de Protección Civil fue tan estricta que, por momentos, se temió que terminaran cancelando la función.

Llenar la Arena Ciudad de México, con los altos costos de boletos que pretende WWE, resulta casi imposible de sostener semana con semana, así que ojo con Monterrey: esa ciudad podría ser la casa de WWE en México, porque además representa traslados más cortos y cómodos para luchadores y staff.

