Ayuda a los Messi's friends

Llama la atención, mi Franky, que tras la nueva gamberrada de Luis Suárez y la arremetida de Busquets contra el juvenil mexicano Obed Vargas con un derechazo marca Canelo tras la derrota del Inter ante Seattle, la MLS no se haya posicionado sobre los casos casi dos días después, pues es responsable de organizar junto a la Liga MX, esta Leagues Cup, y tiene ejemplos de sobra en EU de estrictos protocolos de respuesta ante muestras virales de violencia en el deporte profesional, como sucede en NFL, NBA o MLB. Pero nada.

Me dijeron que como el reglamento es muy claro en estas dos acciones, sí les van a meter el castigo de seis juegos de suspensión a Lucho y por el estilo a Busi, pero no será en la Liga local sino en el torneo binacional, sanción que evidentemente tendrá poco de ejemplar. Ahora sí fallaron los gringos para ser modelo que seguir. ¿Será porque son amigos de Messi? Naaaaa, cómo crees, Franco…

CHIVAS APOYA CONTRA VIOLENCIA

Donde siguen apareciendo casos de violencia, pero hay que reconocer la respuesta, es en Guadalajara, donde un joven cruzazulino fue atacado saliendo del Akron rumbo al estacionamiento por unos neandertales que lo golpearon junto al ojo y pusieron en riesgo su vista. Su hermano informó en Infiltrados de RÉCORD que tuvo fractura en tres dientes y que de la visión no hubo más consecuencias graves. Pues pidieron las imágenes de las cámaras al club para dar con los culpables y levantar la denuncia, y resulta que la respuesta de Chivas fue de lo mejor, ya que les brindaron incluso apoyo legal para reportarlo a las autoridades. La frustración del mal paso deportivo no justifica la violencia y ojalá que el conjunto tapatío logre erradicar a las manzanas podridas de su Rebaño.

AL REPRE DE OCHOA SE LO CHAMAQUEAN

El cierre de los fichajes en las principales Ligas de Europa, como la de España, estuvo cardiaco, y algunas negociaciones que ya se hacían casi cerradas se derrumbaron, como la de Memo Ochoa al Burgos de la Segunda. Me contaron que el trato con el conjunto de Castilla y León lo hizo el agente de toda la vida del portero, Jorge Berlanga, estaba casi cerrada y también se derrumbó.

Resulta que el día del cierre, cuando Paco Memo pensaba que estamparía su firma con la directiva en la ciudad al Norte de España, al revisar el contrato que le pusieron en la mesa no estaban las condiciones como se lo había contado el representante, era lejos de ser lo que quería Ochoa para jugar con un equipo de Segunda. La directiva española asegura a la interna que siempre le dijeron a Berlanga que esa era la oferta. Así que hay de dos: los de Burgos se marearon al promotor para fichar al catalán Chus Ruiz que era agente libre, o el promotor resultó medio maje. Yo ya tengo mi respuesta bien clara.

DIRECTIVO LLEVA JUVENIL MX A ESPAÑA

Contrario a lo que sucede con Ochoa, el juvenil Ronaldo Nájera es el talento mexicano más reciente que se marcha a Europa, del San Luis al Atlético Madrileño, la filial del primer equipo colchonero. El atacante de 22 años se va a préstamo por un año, que más bien es a prueba, sólo faltan trámites administrativos para cerrar el traspaso; ya está en España para hacer los exámenes.

El chavo que se forjó en las inferiores de Tigres y estuvo en la órbita de Chivas, pero terminó en el San Luis. Está con la agencia El Cielo de Gerardo Sánchez, que tiene entre otros a los seleccionados Sánchez Purata (Tigres), Carlitos Moreno (Pachuca) y Obed Vargas (Seattle). Pero el principal responsable de esta oportunidad de saltar el charco es un ex directivo del Aleti MX que lo conoció en SLP, ni más ni menos que Seve García, quien hoy como secretario técnico es responsable de la identificación, seguimiento y valoración de jugadores para todos los equipos del grupo en España, México y Canadá. ¡Éxito, Ronaldo!

ALCALDE SE DOBLA COMO QUESADILLA

Tras el capricho de cerrar el estadio del América ante Pachuca, me aseguran que el Alcalde de la Benito Juárez ya está más doblado que billete de borracho, nomás le hizo al protagonista para salir de nuevo en la foto. Se reunirán las autoridades, seguridad pública, representantes de los dueños del Estadio de la Ciudad de los Deportes y del club nomás para hacerla de emoción, para “firmar acuerdos por la ciudadanía” y se acabó el cuento: volverán a jugar en la Colonia Nochebuena con gente en la tribuna en el Clásico ante Chivas del 13 de septiembre.

Eso sí, quiero ver cómo quedan por los casi 10 millones de pesos que se perdieron las Águilas por jugar a puerta cerrada y que le quieren reclamar al mandamás de la delegación; los que saben me dicen que seguramente les dirá que para reabrir, ahí muere, que cada quién con su golpe y que desde Televisa no se la cobren. ¿Será? Veamos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuántos partidos de sanción recibiría Luis Suárez por escupitajo en Leagues Cup?