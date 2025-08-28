FIFA ya avisó del Repechaje MX

No es oficial aún, mi querido Francolieber, pero me contaron que Doña FIFA ya le preguntó 'a manera de aviso' a Guadalajara y Monterrey si están listas para recibir el Playoff por los últimos lugares al Mundial 2026 en las últimas semanas de marzo próximo.

Y les adelantaron ya el formato para entregar los últimos dos boletos entre las seis selecciones sobrevivientes a la eliminatoria: Cada ciudad recibirá a tres equipos, que saldrán de África (1), Asia (1), Concacaf (2), Conmebol (1) y Oceanía (1, Nueva Caledonia, la única ya calificada al Repechaje).

La Perla Tapatía y La Sultana del Norte, cada sede tendrá una Semifinal y una Final que entregará un pase al Mundial 2026: las dos mejores selecciones en el Ranking FIFA de estas seis serán ubicadas directas en el partido por el boleto, mientras que las cuatro restantes se repartirán en cada Semifinal para definir al rival. Serán días de auténtico ambiente mundialista en Guadalajara y Monterrey, las grandes pruebas antes de presentarse en la Copa del Mundo.

FIESTA MUNDIALISTA TAMBIÉN EN CDMX

Al mismo tiempo, en la Ciudad de México, el Estadio Azteca no se quedará como el chinito, nomás milando, pues el sábado 28 de marzo está proyectado el partido de reinauguración del Coloso de Santa Úrsula con la Selección Mexicana en la cancha, ante un rival de alta jerarquía, que está entre Argentina y España. Esa será la gran prueba previo a su tercera Copa del Mundo, justo mientras se disputa el Repechaje en las otras dos sedes mexicanas. Los juegos del Playoff mundialista en Guadalajara y Monterrey serán 26 y 27 de marzo, las Semifinales, y 29 y 30, las Finales.

EL TAS VINO, PERO NO A RESOLVER

Ya de cierre, mucho ruido por la audiencia de hoy sobre la inconformidad de los seis rebeldes de la Expansión Eme Equis para que la Liga MX los deje subir, caso por el que el TAS decidió viajar a México para escuchar a los quejosos y a la defensa de Doña Fede. Los abogados internacionales de ambos bandos están listos, así como los tres jueces del órgano que se encarga de repartir justicia deportiva.

Pero hay una confusión: hoy no se resuelve el caso, pues se tomarán su tiempo, para que hasta principios de octubre dicten sentencia. Eso sí, empezarás a escuchar que si uno u otro ganó en la audiencia, pero esas serán puras interpretaciones, pues no habrá que esperar realmente al resultado en poco más de un mes.

EL ASCENSO PINTA PARA VOLVER

Y la otra: el TAS le permitió a Doña Fede pausar el ascenso para reorganizar una División en la que los equipos iban a desaparecer por la pésima administración que tenían, así que lo más lógico es que resuelvan regresarlo, pero no como quieren los seis rebeldes, que de a chaleco pretenden subir, sino manteniendo la certificación de que tienen una gestión adecuada. Así, el único que está camino a mantener la autentificación de que tiene una administración capaz de estar en Liga MX es el Atlante, no así los rebeldes, que no tienen cómo comprobar que sí cambiaron aquello por lo que el TAS permitió detener los ascensos. Nadie sabe para quién trabaja, ¿no?

