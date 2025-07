La Doctora mete calambre a FMF

Chicharito tiene casi dos semanas sugiriendo a la mujer que abrace su feminidad limpiando y atendiendo el hogar, pero ni Chivas ni Doña Fede habían condenado públicamente los mensajes machistas del emblema del Guadalajara. Ni porque jugadoras del Rebaño, esposas de otros futbolistas, especialistas y aficionados elevaron la voz de alerta. Hasta ayer, mi querido Francoliever.

Fue hasta que la Doctora Sheinbaum le puso el alto desde la mañanera: "tiene mucho que aprender, porque las mujeres podemos ser lo que queramos", y lo remató como el Guisantito a gol en sus buenos tiempos: "Es importante que todos los hombres del país reconozcan a las mujeres como personas".

Y sólo así, sólo porque nuestra Comandanta Suprema puso el ejemplo, el Guadalajara y la FMF sintieron el calambre y ahora sí avisaron en comunicados que lo sancionarán. No cabe duda de que no sólo Hernández tiene mucho por aprender, sino varias cabezas que manejan nuestro futbol.

CHIVAS TENDRÁ LA CANCHA LISTA

Para cerrar con el Guadalajara, a la nueva cancha del Akron le faltan detalles para que quede puesta, lista para estrenarse este sábado ante San Luis, sin tener que moverse al Jalisco, como te lo adelanté ante los rumores de algunos despistados. Eso sí, me dijeron que la tecnología híbrida que pide FIFA para el Mundial 2026 se la aplicarán hasta el año próximo, a unos cuatro meses de que debute en la Copa. Pero será sencillo y entonces, Chivas tampoco tendrá que mudarse a su otro estadio.

TUVIERON QUE ROGARLE A RAMOS

Tras el insípido duelo del All Star de MLS y Liga MX, que no tuvo a Messi ni a James entre las estrellas de Austin, me contaron que estuvieron a punto de perder también a Sergio Ramos, pero le rogaron y lograron convencerlo casi de última hora, eso sí, con una larga lista de peticiones, como transportación especial que incluyó un jet privado o habitación de mayor categoría en el hotel de los equipos, entre otros requerimientos que impuso. Y así, aunque llegó en safe, el español de Rayados fue el capitán por 45 minutos del bando mexicano.

AMÉRICA QUIERE SACAR A OTRO EXTRANJERO

En el Nido siguen deshojando la margarita para encontrar al último (o últimos) refuerzo. Aunque extendieron el contrato de Javairo unos días más, aún no es seguro que Dilrosun se quede en LAFC para liberar una plaza. Por eso, ya eligieron al futbolista que es opción para soltar un lugar de foráneo: Víctor Dávila.

Me contaron que al chileno no le encuentran acomodo en el sistema de Jardine, es más experimento que fortaleza, y al estar lejos de su mejor versión, al ser la cuarta opción en el ataque tras Henry, El Búfalo y La Pantera, ya sondean para encontrarle acomodo. Tiene valor en el mercado, pero un problema es su alto sueldo. Es como aquella situación de Roger Martínez: aunque no encajaba, mientras estuvo lo trataron de ocupar, pero cuando salió fue lo mejor. Veamos, lo que urge es encontrar el refuerzo en ataque.

REBELDES ATACAN CON GUERRILLA DIGITAL

Pues los Rebeldes de Expansión, los que se autodenominan 'Los Guardianes' o G8 (o G6, porque ni ellos saben con quién cuentan), recibieron un revés al rechazarles las medidas cautelares para seguir recibiendo dinero de Doña Fede a pesar de estar en su contra. La demandaron, pero quieren su lana. Qué chulos salieron.

Me contaron que una de las estrategias de estos directivos, encabezados por el Mirrey de Morelia, José Luis Higuera, fue contratar a dos empresas especializadas en armar guerrillas en redes, es decir, en atacar con bots las opiniones que no están alineadas a sus intereses o que exhiben sus fechorías, como la de querer vender los derechos de TV de todos los partidos sin tener trato con todos los equipos; quieren que los impongan en el mundo digital como si fueran las grandes figuras libertadoras del futbol. Así que si recibes múltiples críticas por pensar diferente a estos dirigentes, ya sabes que es un robot. Y esto, mi Franco, ya también lo detectaron en Doña Fede.

