México es más internacional

Mucho movimiento el fin, mi Franky, pero la noticia pambolera fue la Selección campeona del Concacaf Sub 15, al aplastar 5-0 a EU y así completar los títulos regionales de la Sub 17 y Sub 20, con un acento especial: es una representación mexicana multicultural, con talento que no nació en nuestro país y que Doña Fede, de la mano de Andrés Lillini, ha sabido aprovechar.

En el equipo juvenil que dirige Yasser Corona está el también español Robert Oliveras (Barcelona) y una lista extensa de futbolistas que podían elegir a Estados Unidos, pero Lillini y su equipo convenció para estar con México: Paxon Ruffin (Rayados), oriundo de Florida, así como los californianos Juan Carlos Martínez (MVP del certamen, del LA Galaxy), el goleador Da’vian Kimbrough (Sacramento) y Lisandro Torres (LAFC), el que me dicen es el de mayor proyección; también los texanos Matthew Arana y Dylan Reyes (Houston), así como Ray Gómez (Dallas).

Claro que no falta la crítica en México, de afición y de especialistas que reclaman que como estos chavos no nacieron en nuestro país no merecen jugar con nuestra Selección, pero por fortuna, en Doña Fede abrazan los beneficios bien ganados de la globalización, de que paisanos hayan buscado vida más allá de las fronteras y sus hijos o nietos puedan elegir defender la verde. Bien ahí, hay mucho futuro si no somos cerrados.

PATROCINADORES AFECTAN A MONTERREY

Por cierto, siguiendo con Selecciones, hoy anuncian oficialmente en Guadalajara el juego contra Ecuador en la sede mundialista del Estadio Akron para el próximo 14 de octubre, descartando así la opción que apareció de ir ante Argentina para estas fechas en Estados Unidos. La idea es que también en la Fecha FIFA de noviembre el Tri visite otro inmueble mexicano del 2026, el BBVA de Monterrey, como en marzo lo hará con el Azteca. Sin embargo, me cuentan que aún no hay arreglo por un gran problema: el patrocinador de la casa de Rayados es un banco y México tiene a otra institución financiera como principal sponsor, Banorte. Me dicen que sigue el estira y afloja, pero no hay solución y pinta a que se lo perderán los regios.

UNOS GALLOS APESTOSOS Y FURIOSOS

En temas de Liga MX, te cuento las que pasó Querétaro al visitar al América bajo un diluvio en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, un inmueble que queda muy viejo, obsoleto para lo que pretende de calidad el equipo más grande. Pues Gallos salió furioso y apestoso rumbo a casa, no sólo por la derrota que los confirma como el peor equipo, sino que el vestidor visitante ¡no tenía agua! Por lo que ya no pudieron ni bañarse tras el partido y así tuvieron que marcharse, todos sudados, algo que es impensable para los estándares de nuestro campeonato. Increíble.

RECRUDECE LA GUERRA DE LOS FOX

Vaya lío, mi Frank. Te cuento que se vivió un nuevo episodio del pleito entre el Fox Sports México de Grupo Lauman y FOX, la señal de los Murdoch en nuestro país, pues el primero logró que el IMPI restringiera ayer el acceso a las instalaciones de MediaPro (me cuentan que durará tres días), en las que operan la transmisión de partidos como los de ayer, León vs Rayados y Juárez vs Toluca, pues la compañía de Manuel Arroyo sigue reclamando que el nombre les pertenece y nadie más puede ocuparlo.

Al final, me dicen que FOX, que le ha ido quitando derechos de transmisión a Lauman por los tremendos adeudos, y que la siguiente semana arranca temporada de futbol europeo con oferta de más de mil partidos, lo resolvió en las instalaciones recién adquiridas de Caliente TV y pudieron sacar la transmisión de ambos juegos de Liga MX. Aún le falta a este pleito.

LA IRONÍA: OTRO VA CONTRA LAUMAN

El colmo del caso, es que MediaPro, al que le cerraron ayer las instalaciones para producir juegos a FOX por un reclamo del Fox Sports México de Grupo Lauman ante el IMPI, ¡mantiene una demanda precisamente contra Grupo Lauman! Y es de nuevo por adeudos y facturas caídas de los servicios de transmisiones prestados a FSM por nada más 17.6 millones de pesos, más 2.8 mdd de IVA e intereses moratorios que se acumulan. Una locura: exigen que les respeten el nombre, pero le deben a medio mundo millones y millones.

