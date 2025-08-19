Tigres pone el ejemplo

La violencia en nuestro futbol es garantía de una cosa, mi Francoliever: de comunicados repletos de buenas intenciones para erradicarla. Pero son pocos los que actúan, como esta vez lo hizo Tigres, que a los tres que agarraron dentro del estadio les retiró el abono y los veta del Universitario. Qué Fan ID ni qué nada, lo que hizo el club de la UANL es mano dura aunque sean sus propios abonados. Ejemplar.

Luego al salvaje que noqueó al americanista en la explanada de Rectoría, ahí afuera del Uni, pues el club mandó paramédicos para atender al caído y al otro ayudó a identificarlo; y también se la aplicó: sin abono y vetado para que no regrese. Tremendo.

CASTIGARON A AMERICANISTAS

Pues esta jornada se desató la violencia en tres frentes, pero resulta que hubo castigos también por un enfrentamiento de la semana pasada del que poco se habló: barristas de América y Querétaro en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes en el marco del partido de J4 el fin pasado, justo antes del tormentón que retrasó el juego.

Pues se agarraron en campal entre grupos de barristas de ambos clubes debajo del segundo piso de San Antonio, por Río Becerra, cerca del inmueble. Y sólo cacharon a un par de integrantes del bando americanista que le pusieron una golpiza a uno de Gallos, al grado que le fracturaron la quijada y acabó en Xoco.

Los amarillos que agarró la policía traían playera de una de las porras, La Disturbio, no había cómo negarlo, así que el club optó por un castigo a este grupo: Suspensión por tres partidos oficiales a esta barra en casa. Me parece lo correcto, hasta que aprendan.

BARRA SANCIONADA SIGUE ACTIVA

Y ya nomás como anécdota, el torneo pasado se cumplieron tres años de la tragedia en La Corregidora entre barras de Gallos y Atlas, y con ello se cumplió la sanción para las porras del Querétaro, como La Resistencia Albiazul, la principal, para volver al estadio. Sin embargo, Doña Fede avisó que mejor no, que no volvieran a casa y que siguiera un ‘ambiente familiar’. Eso sí, nada le ha impedido seguir activa para darse vuelta de visita en Liga MX, como este duelo ante América, o ir de viaje a la Leagues Cup. En patio ajeno ahí sí nadie los para.

EN PUEBLA SE PERFILA UN HISTÓRICO

De cierre, aunque La Rata Bravo se va a la Leagues Cup con el Puebla como técnico interino, me cuentan que el que se perfila como relevo del cesado Pablo Guede también viajará a Seattle para acompañar a La Franja: Hernán Cristante, excompañero y amigo del hoy director deportivo de los poblanos, El Chiquis García (incluso fue quien le presentó a su esposa, a la hija de Ricardo La Volpe). Resulta que entre otros, también sondearon a Nacho Ambriz, pero el ex técnico del Santos les dijo que por “esta vez no, gracias”. Veamos cómo le va al histórico portero argentino.

EL FUTURO DE MILITO EN CHIVAS

Y bueno, ahora sí de salida, muchas preguntas de qué va a hacer el Rebaño con la crisis deportiva que se agudiza este Apertura 25, pues la única certeza es que como Gabriel Milito fue la respuesta que encontraron Manzo y Mier al nuevo proyecto, se van a morir con la suya, así que el argentino no sale del Guadalajara.

