Con Zarazúa y Pérez México vibra al dos por uno

El lunes fue Renata y el martes Sergio, por eso debemos sentirnos orgullosos y alegres. Antes que ellos, hace un par de meses fue Isaac del Toro en el ciclismo, después Osmar Olvera en los clavados y hace una semana y media la Selección Femenil de Tocho Bandera. Así es, amigos y amigas, de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, siguen las buenas noticias para el deporte nacional y ayer, por cierto, también concluyó el MICROCICLO de la Selección Mexicana de Futbol, ahhhhh no, no, pero eso no cuenta en esta ocasión, jajaja... ¡Perdón, perdón, no volverá a suceder!

Ya en serio otra vez, estoy seguro de que muchos y muchas de ustedes estarán pensando que este tipo de buenas noticias son "a cuentagotas" y quizá tengan razón, pero como sea, hay que celebrarlas y disfrutarlas. Empezando la semana, nuestra tenista RENATA ZARAZÚA hizo historia al ganarle en primera ronda a Madison Keys, Top 10 y una de las favoritas a llevarse este US OPEN, además de ser la local. También hizo historia al jugar por primera vez en el ARTHUR ASHE STADIUM, el escenario principal del Abierto y el más grande del circuito tenístico (capacidad para 23,771 espectadores), cumpliendo, además con esto, el sueño de haber jugado ya en las cuatro canchas más emblemáticas del tenis mundial. En enero de este año lo había hecho en el AUSTRALIAN OPEN y solo le faltaba el emblemático escenario del barrio de Queens, en NUEVA YORK. Independientemente del resultado que obtenga hoy en su segundo match ante la francesa Diane Parry, lo conseguido por la mexicana de 27 años ya es histórico y digno de admirar.

Tras esta gran noticia para el tenis mexicano llegó la buena para el automovilismo nacional con el anuncio oficial de lo que era un secreto a voces, que SERGIO 'CHECO' PÉREZ regresará a la Fórmula Uno en el año 2026 subiéndose a un monoplaza de la escudería CADILLAC junto a otro experimentado piloto y viejo lobo de mar como es el finlandés VALTTERI BOTTAS. ¡Ya lo esperábamos casi todos, pero faltaba esa presentación que confirmara y quitara las malditas dudas! Tras dicho anuncio solo en INSTAGRAM, la marca gringa de autos que será la número once en la parrilla capturó en cuestión de minutos 500,000 nuevos seguidores.

Gran noticia para los fanáticos mexicanos porque la Fórmula 1 no es lo mismo sin CHECO, parece un cliché, pero es verdad, le guste a quien le guste. La marca incursionará por primera ocasión en la máxima categoría del automovilismo mundial y eso despierta mucha curiosidad y expectación, como también lo despierta saber quién de estos pilotos será el número uno y quién el número dos. Bueno, lo conoceremos más adelante, por ahora habrá que celebrar, como lo hicimos con Renata, que el mejor piloto mexicano de la historia vaya a regresar a las pistas. Su última carrera data del 8 de diciembre del pasado año en ABU DHABI en donde, por cierto, tuvo que abandonar en la segunda vuelta. Ok, ok, si no te quieres subir a este tren (o a este auto) está bien, pero como sea es una gran noticia. ¡Sí, cómo no! En realidad, dos grandes noticias en tan solo una semana, ojalá siga esta racha, ¿no?...

Saludos y hasta la próxima querida banderaaaaaaaaaaa.

