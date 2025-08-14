Dignidad ante todo, ¡bien ahí, Gonzo!

¡DIGNIDAD, CABALLEROSIDAD Y AGRADECIMIENTO!

Eeeeeeeeso es todooooo mi querido y estimado GONZALO PINEDA, mejor conocido como “Gonzo”. Si bien no armó el equipo que pretendía, porque así no funcionan las cosas (o funcionaban) con GRUPO ORLEGI ya que ellos prácticamente escogen los jugadores y te los ponen sobre la cancha, él aceptó las condiciones y miró hacia adelante como gran profesional que es pensando por supuesto que podía con el PAQUETE RONINEGRO, y listo.

Bueno, no pudo finalmente y dio un paso al costado sin esperar algo a cambio anunciándolo en una conferencia de prensa usando precisamente las palabras con las que empecé este espacio. Si bien el ATLAS no es mediático como al menos cuatro equipos de la LIGA MX, su renuncia debería ser un ejemplo para muchos de los entrenadores que han dirigido y dirigen en nuestro futbol teniendo que haber echo más ruido éstas porque la “graaaaaaan” mayoría de sus colegas, por no decir todos, primero piensan en su bienestar y conveniencia y jamás en el de la institución.

Insisto, no sé si el Atlas sea una buena o mala institución (ese no es el tema ahora), pero sí se que el ex entrenador de LA ACADEMIA lo es, uno porque tengo el gusto de conocerlo y doy fe de ello y dos, porque lo demostró hace unos días. Ahora el equipo tiene el gran honor de volver a contar con el último ídolo (en el banquillo), DIEGO MARTÍN COCCA pero eseeeeeee también será tema para desarrollarlo en otra ocasión. Así es amigos y amigas de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, el punto hoy es felicitar y reconocer a un “entrenador” MEXICANO de la nueva generación que supo cederle el lugar a “otro entrenador” más preparado que él, pensando en que el club pudiese recuperar algo de lo perdido tras cuatro jornadas.

Los números no le favorecieron a PINEDA ya que el torneo pasado el equipo acabó en el lugar 14 de la tabla general y 16 en la del cociente (por lo que se debió pagar la multa), en la LEAGUES CUP fue un auténtico desastre terminando penúltimo (17 de 18, solo arriba del Santos por diferencia de un gol) y en el actual Apertura 2025 el equipo marcha en el lugar doce producto de una victoria, un empate y dos derrotas.

Nada que agregar en este sentido porque los datos hablan por sí solos pero SÍ volverle a reconocer al ex DT del Atlanta United y ex auxiliar técnico del Seattle Sounders (ambos de la MLS), su DIGNIDAD por declinar a tiempo. A pesar de haber sido su primera experiencia en México al frente de un equipo profesional sin el exitoso esperado, no dudo que pronto tenga su segunda oportunidad. Además bien merecida la tendría porque el equipo por momentos jugaba bien al futbol y durante muchos lapsos mostraba el sello que le pretendía imprimir el Gonzo, además el tipo siempre enseñó ese liderazgo que requiere su chamba.

Ojalá siga preparándose y no baje los brazos por este tropiezo, al menos yo lo quiero ver en algún otro equipo de la Liga MX el próximo torneo. Afuera a partir de ahora podría contratarse con quien quisiera y continuar sin problemas su joven carrera.

Como siempre muchas gracias por su tiempo y nos encontramos la próxima semana querida bandaaaaaa, ¡saludos!

