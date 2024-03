8M: Agresor de la marcha pide donativos para pagar multa y reparar daños

Se acuerdan que en el marco de la marcha por del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México el pasado 8 de marzo, se suscitó un incidente que resultó con la detención de un joven de 24 años por agresión a varias mujeres.

El individuo identificado como Abraham Precilla se vio envuelto en una confrontación física con diversas chicas durante el transcurso de la manifestación, específicamente frente al Palacio de Bellas Artes, debido a que quería pasar con su moto en medio de todas las presentes. Eso hizo que le pintaran sus motocicleta y fuera detenido por agredir y alterar el orden.

Abraham Presilla agradece que las mujeres no lo han amenazado

Ahora, Abraham Precilla decidió abrir su canal de YouTube para informar que está bien y que también está pidiendo donativos por medio de una página para su multa y reparar los daños que le ocasionaron.

El joven también agradeció que grupos feministas no han ido a su casa para amenazarlo, pues quiere llegar a un acuerdo para que ambas partes estén tranquilas.

“Hago este video para comunicarles, hacerles saber que estoy bien. No tengo ninguna lesión seria, no han venido a amenazarme, gracias a Dios, a donde yo vivo. Este es el video de comunicado para hacerles saber que en donde yo voy a estar subiendo los videos es el lugar en donde voy a estar aceptando los apoyos económicos, que son muy bien recibidos, aprecio muchos a la gente que me quiera ayudar honestamente, yo creo que es una buena pauta para que todos podamos quedar en un acuerdo y poder evitar cualquier tipo de confusión”, detalló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KARELY RUIZ: ¡YA HAY GANADOR DEL MEJOR TATUAJE DE SU ROSTRO!