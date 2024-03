8M: Inician marchas en el país: “¡No que no, no que sí, ya volvimos a salir!”

Desde las 11 de la mañana diferentes contingentes vestidos de morado se empezaron a juntar en las plazas y calles del todo el país. Todas con un mismo objetivo: Conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Por medios de las redes sociales, se puede ver a los grupos de mujeres organizarse para salir a marchar y lanzar consignas para que se respeten sus derechos, se acabe el acoso y dejen de matar a más mujeres en todo México.

Mujeres marchan en los estados de México

En Monterrey, los grupos de feministas se reunieron frente a Palacio de Gobierno y colocaron un ‘tendedero’ de denuncias sobre la violencia que han ejercido algunos hombres sobre ellas. Los contingentes esperan a que lleguen más personas para iniciar su marcha por calles de la ciudad.

En tanto, en el Estado de México cerraron la Vía Morelos en Ecatepec para protestar contra la violencia machista: “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, gritan todas a una sola voz.

La marea morada también llegó hasta Puebla, donde un grupo de mujeres protestaron frente a la Fiscalía del estado donde se exhibieron a presuntos abusadores y padres deudores de alimentos.

Inicia megamarcha en la Ciudad de México.

Aunque la marcha en la Ciudad de México daba inicio hasta las 15:30 horas, diferentes contingentes se empezaron a reunir desde temprano a lo largo de Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución y cerca del Centro Histórico.

Algunos grupos de mujeres ya empezaron su salida hacía el Zócalo, donde se esperan miles de asistentes para exigir que se respeten sus derechos, se acabe el machismo, la violencia de género y los feminicidios.

Medios de comunicación y las mismas redes sociales dan cuenta del paso de la ‘marea morada’ que cada vez está pintando más las calles de la capital del país.

“¡No que no, no que sí, ya volvimos a salir!”, “Abajo el patriarcado: ¡se va a caer, se va a caer!”, “Si te pega no te ama”, son parte de las consignas que se gritan en la marcha donde se puede ver a las mujeres tomadas de las manos y unidas más que nunca.

