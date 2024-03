8M: Sasha Sokol resalta logros que ha conseguido a favor de las mujeres

Hace dos años Sasha Sokol decidió hablar sobre el abuso que vivió cuando era niña a manos de Luis de Llano. Ahora, la cantante se siente orgullosa por lo que ha logrado para que otras mujeres no pasen por lo mismo que ella.

Por medio de sus redes y en el marco del Día Internacional de la Mujer, la también actriz dijo que el movimiento femenino le dio la fuerza para denunciar al productor y lograr cambios en las leyes para defensa de los menores.

Sasha Sokol expone su pasado para bien de la mujeres

“Hoy hace dos años denuncié el abuso que sufrí sumándome a las voces de otras víctimas. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? He cambiado yo, porque finalmente cambió la forma en que entiendo lo que viví. Esto me dio la fuerza para poner una denuncia legal y mi agresor ha sido condenado ya por dos tribunales diferentes”, detalló.

Además, Sasha Sokol dijo que por su valentía se decretó una ley para condenar enérgicamente a las personas que abusen de menores de edad.

“También ha cambiado el marco legal: el 18 de octubre pasado se publicó el decreto que confirma la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores; significa que los abusadores podrán ser condenados penalmente sin importar cuánto tiempo haya pasado. Si el abuso cometido en mi contra se diera hoy, Luis de Llano podría enfrentar hasta 32 años de cárcel, (una pena doble por haber tenido una relación de autoridad sobre mí)” expuso.

Sasha Sokol se lanza contra Luis de Llano

Hace poco, el productor Luis de Llano salió como parte de una campaña para defender a las personas que sufren difamación por medio de las redes y que son juzgadas por la sociedad sin conocer antes los hechos. Al respecto, la integrante de Timbiriche se cuestionó el cómo se atrevió esa persona a participar cuando salía con ella cuando era menor de edad.

"Promover una ley contra la difamación con la imagen de Luis de Llano es por demás absurdo, ya que fueron sus propias declaraciones las que me llevaron a denunciar y posteriormente a demandarlo. Yo no lo ataqué, yo busco que ofrezca una disculpa por haberme atacado él a mí. Nada de lo que he dicho ha sido una injuria, como ya ha sido probado de acuerdo a las leyes mexicanas", expuso.

Por ultimo recalcó: “Este 8 de marzo me solidarizo con otras víctimas. Sé lo difícil que es denunciar, pero también sé que es un proceso que puede ayudarte a sanar. Sobre todo, es una forma de generar visibilidad y al hacerlo, ayudar a que nuestro pasado no le pase a otras.

