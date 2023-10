Sasha Sokol responde a declaraciones del hijo de Luis de Llano: 'Lo único que busco es la verdad'

En una reciente conferencia de prensa, la reconocida cantante Sasha Sokol reaccionó a las declaraciones hechas por Luis de Llano Stevens, hijo del productor Luis de Llano, con quien mantiene un polémico pleito legal por daño moral.

El conflicto entre Sasha Sokol y Luis de Llano comenzó en marzo de 2022, cuando la artista denunció públicamente a De Llano por su involucramiento físico y sentimental con ella cuando era una adolescente. La denuncia se produjo en el marco del Día Internacional de la Mujer, y Sokol decidió emprender acciones legales después de que De Llano asegurara que los padres de la cantante estaban al tanto y de acuerdo con su relación.

A pesar de que el Tribunal de Justicia ha fallado en dos ocasiones a favor de Sasha Sokol, dictando que el productor debe pagar una remuneración económica, ofrecer disculpas públicas y abstenerse de hablar sobre el tema, entre otras medidas, la sentencia aún no se ha hecho efectiva debido a la decisión de Luis de Llano de ampararse.

En medio de este escándalo legal, Luis de Llano Stevens, el hijo del productor, rompió su silencio y pidió a los medios de comunicación que no consideren a su padre culpable de un delito que, según él, nunca ocurrió. Afirmó que no vio nada inapropiado en la relación que su padre mantuvo con Sasha Sokol.

En respuesta a estas declaraciones, Sasha Sokol expresó comprensión por la difícil situación que atraviesa la familia De Llano, pero subrayó que su intención siempre ha sido que la verdad salga a la luz. En un video publicado por el reportero Eden Dorantes, Sokol declaró: "Si la historia no fuera como yo la conté, no habría ganado la primera ni la segunda instancia. Yo entiendo el dolor de la familia de Luis y me encantaría evitárselos, pero no puedo establecer la verdad y proteger a la familia de Luis al mismo tiempo".

La intérprete de "Serás el aire" también se refirió al proceso legal en curso y a las apelaciones de Luis de Llano para revocar la sentencia. Destacó que la ley mexicana permite a cualquier ciudadano apelar, al igual que lo hizo De Llano, y ampararse. Sasha Sokol enfatizó que tanto ella como la ley respetan los derechos de todas las partes involucradas y expresó su deseo de que Luis de Llano hubiera respetado los suyos desde un principio.

Finalmente, Sasha Sokol abordó la propuesta de Luis de Llano Stevens de colaborar en una fundación que apoye a víctimas de abuso. La cantante rechazó enérgicamente la idea y la consideró "ofensiva". Afirmó que no tiene intención de trabajar con Luis y que donará el dinero obtenido de la demanda a una asociación con 25 años de experiencia en apoyar a personas que han vivido situaciones similares y carecen de recursos para acceder a servicios profesionales, como psicólogos, abogados o ginecólogos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MURIÓ ALBERTO ÁNGEL 'EL CUERVO', ÍCONO DE LA MÚSICA REGIONAL MEXICANA