¿Aarón Mercury regresa a La Casa de los Famosos? Fans piden moneda de resurrección para el tiktoker

La salida de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos sigue siendo tendencia porque, para muchos, fue sorpresiva e injusta, motivo por el cual ha surgido una iniciativa en redes sociales: que la producción del programa, durante la gala de esta noche, recurra a la moneda de la resurrección para que el tiktoker vuelva a la competencia.

Para sorpresa de todos, Aarón fue eliminado el domingo.

Polémica tras su eliminación

“Fraude” y “robo” son las palabras que más se repiten en la opinión pública, luego de que la noche del domingo Aarón fuera eliminado supuestamente por tener menos votos del público en comparación con Shiky o Dalílah Polanco, habitantes que no cuentan con la misma aceptación y están lejos de la comunidad de fans que tiene el influencer, la cual ronda los 25 millones de seguidores entre TikTok e Instagram.

En redes un sector del público pide que aparezca la moneda de la resurrección.

Exigen el uso de la moneda de la resurrección

Ante esta situación, varios seguidores del programa sugieren que la producción, encabezada por la productora Rosa María Noguerón, debería usar la moneda de la resurrección para corregir el supuesto error. Los fans aseguran que no entienden cómo salió uno de los favoritos para ganar la tercera temporada y además, ni siquiera llegó a la Final.

“Cómo arreglar este fraude... moneda de la resurrección para Aarón, es el único que aún no tiene contacto 100% con el mundo exterior…”

“Si no quieren que se les caiga el evento, hagan una moneda de resurrección y que regrese Aarón a #LaCasaDeLosFamososMx”

“Vamos a pedir una moneda de la resurrección para Aarón, ya no puedo con esta tristeza”

“Lo único que les queda es la moneda de la resurrección y que sea planeado como todo lo que han estado haciendo”, son algunos de los comentarios en redes.

La productora del programa habló con Aarón tras su salida.

Una dinámica poco frecuente

La dinámica de la moneda de la resurrección, de aplicarse, tendría que llevarse a cabo durante la gala de hoy lunes. Sin embargo, es poco probable, ya que pocas veces ha aparecido en todas las ediciones de La Casa de los Famosos, tanto en México como en Estados Unidos y otras partes del mundo.

Campaña para compensar su salida

De manera paralela, algunos seguidores de Aarón Mercury comenzaron una campaña en la plataforma gofundme.com, con el objetivo de reunir los 4 millones de pesos que el influencer habría ganado si triunfaba en el reality.

Se lanzó una campaña para recaudar los 4mdp del premio y dárselos a Aarón.

“Hola, somos Team Teresas y recaudo fondos para cubrir una injusticia de un gran hombre ganador, que se merece eso y más”, se lee en la descripción de la campaña, la cual, hasta ahora, suma apenas nueve donaciones que superan los 2 mil pesos.