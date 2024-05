Abogados de Fofo buscan reclasificar delito para reducir condena en la cárcel, en caso de ser culpable

El caso del youtuber mexicano Rodolfo 'N', conocido como Fofo, podría dar un giro inesperado, luego de que su defensa busca que en la próxima audiencia se reclasifique su delito de presunto intento de feminicidio, con lo que evitaría una condena de 40 años de cárcel, en caso de ser declarado culpable.

Este generador de contenido que se volvió famoso por su excéntrica vida de millonario, fue detenido el pasado 4 de abril por la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de México, debido a que agredió a golpes a una mujer identificada como Edith 'N', luego de un pequeño choque de autos en una plaza comercial de Naucalpan.

En una primera instancia a Fofo se le acusaba por el delito de agresiones, sin embargo, la Fiscalía logró reclasificar el delito y ahora se le investiga por presunta tentativa de feminicidio.

Sin embargo, de acuerdo a información de Milenio, los abogados del influencer lograron posponer la audiencia programada para el pasado 25 de mayo, pasándose al próximo 6 de junio, en la que buscarán convencer al juez de que reclasifique el delito por el que es acusado su cliente, para que de este modo, en caso de ser encontrado culpable, no reciba una sentencia de 40 años de cárcel como indica el Código Penal vigente del Estado de México.

¿Fofo tiene privilegios en la cárcel?

Mientras llega a su fin el proceso legal, Rodolfo 'N', conocido como Fofo, está recluido en una zona conocida como 'el búnker', en el Penal de Barrientos, en donde de acuerdo a la agencia Kadri Paparazzi, el influencer goza de algunos privilegios como horarios de visita especiales, además de estar alejado del resto de la población, aunque esto podría obedecer a que está amenazado de muerte, como él mismo lo hizo saber en una audiencia pasada.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren, me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala, me pateen”, dijo el youtuber a un juez durante una audiencia.

