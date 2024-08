Actores de videojuegos temen quedarse sin trabajo por culpa de la Inteligencia Artificial

Los artistas de videojuegos dicen que temen que la Inteligencia Artificial IA pueda reducir o eliminar las oportunidades de trabajo porque la tecnología podría usarse para replicar una actuación en una serie de otros movimientos sin su consentimiento. Esa es una preocupación que llevó al Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) a ir a huelga a fines de julio.

“Si los actores de captura de movimiento, los actores de videojuegos en general, sólo ganan el dinero de ese día... eso puede ser una pendiente realmente resbaladiza”, dijo Dalal, quien interpretó a Bode Akuna en Star Wars Jedi: Survivor.

“En lugar de decir: ‘Oye, te vamos a traer de vuelta’... Simplemente no me van a traer de vuelta en absoluto y no me van a decir en absoluto que están haciendo esto. Por eso la transparencia y la compensación son tan importantes para nosotros en la protección ante la IA”.

Los artistas de videojuegos de Hollywood anunciaron un paro laboral, el segundo en una década, después de que más de 18 meses de negociaciones sobre un nuevo acuerdo de medios interactivos con gigantes de la industria de los videojuegos fracasaran por las protecciones de la inteligencia artificial.

Los miembros del sindicato han dicho que no están en contra de la IA. A los artistas les preocupa, sin embargo, que la tecnología pueda proporcionar a los estudios un medio para desplazarlos.

Algunos actores argumentan que la IA podría despojar a los actores menos experimentados de la oportunidad de conseguir papeles más pequeños, como personajes no jugadores, donde normalmente forjan su experiencia antes de conseguir trabajos más grandes.

El uso descontrolado de la IA, dicen los artistas, también podría dar lugar a problemas éticos si sus voces o semejanzas se utilizan para crear contenido con el que no están moralmente de acuerdo. Ese tipo de dilema ético ha surgido recientemente con los juegos, en los que los fanáticos alteran y crean nuevo contenido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a Natanael ‘N’ por el presunto delito de cohecho