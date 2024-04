Acusan a Pablo Montero de irse de restaurante sin pagar, en Playa del Carmen

Pablo Montero se ha vuelto tendencia en redes sociales y no precisamente por un nuevo éxito musical o una participación en alguna telenovela, sino porque es señalado de irse de un restaurante sin pagar.

Fue a través de páginas de Facebook como Semanario playa noticias y Servicio Social Playa, que la denuncia ciudadana de una usuaria identificada como Monse Adeur Zenitram tomó relevancia ya que según cuenta, el actor de Televisa estaba en un restaurante de Playa del Carmen, Quintana Roo, junto a una mujer, y ambos se marcharon del lugar sin pagar, ante la distracción de los meseros.

“#DenunciaCiudadana

Hoy me tocó ver a este señor Don Pablo Montero, en los aguachiles playa del Carmen, Av 34. Si alguien me lo cuenta no lo creo, se retiró del lugar sin pagar la cuenta, aprovechando descuido de los meseros, qué poca neta... ver la cara de frustración del mesero, lo que cuesta ganarte el sueldo, para que haya personas como este tipo”, se lee en la publicación, la cual fue acompañada de una foto estilo paparazzi en la que se observa a Montero y su acompañante comiendo.

Las reacciones a esta publicación no se hicieron esperar, siendo en su mayoría criticas hacia el interprete de canciones como ‘Hay Otra en tu Lugar’ y ‘Mi Piquito de Oro’. "Es verdad no paga tiene un historial", "Yo lo vi en plena pandemia en el kay beach club en bahía príncipe hasta las chanclas y creo qué ahi también se fue sin pagar", "Igual en puerto tiene mala fama", “Él siempre hace eso, también lo hizo en Cancún”, “Siempre lo hace, no es novedad”, fueron algunos de los comentarios contra Pablo Montero.

No es la primera vez que Pablo Montero se va sin pagar

Esta no es la primera vez que Pablo Montero es acusado de irse de un restaurante sin pagar, pues en 2022 la revista TVNotas reportó que se marcó de un establecimiento de Polanco sin pagar una cuenta de 15 mil pesos. Mientras que en Torreón, Coahuila según el periodista Álex Zúñiga, varios restaurantes lo tienen vetado porque se va sin pagar.