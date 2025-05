Acusan a amiga de Valeria Márquez de tenderle trampa antes de su asesinato

La muerte de la influencer Valeria Márquez sigue dando de qué hablar, y ahora han surgido acusaciones contra su amiga Vivian De la Torre, otra tiktoker a la que usuarios en redes sociales señalan de haberle tendido una trampa para que la asesinaran.

Durante la transmisión en vivo que Valeria realizaba al momento de su muerte, mencionó a su amiga Vivian, quien le pidió que no se fuera de su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco, hasta que recibiera un lujoso regalo que le había enviado. También le pidió que no cortara la transmisión, ya que quería ver su reacción en ese momento.

“Es que quiere que me espere, dice la Viviana que porque quiere ver mi cara. Rápido, pendeja, que me tengo que ir”, mencionó Valeria Márquez en el live, luego de recibir un mensaje de su amiga.

Por esta situación, algunos seguidores de Valeria la acusan de ser cómplice, al provocar que permaneciera en el lugar donde ocurrió el ataque.

“Estoy segura que tu amiga Vivian tuvo algo que ver, vi el en vivo y ella te hizo esperar ahí.”

“Su amiga, la que dicen que la hizo esperar, ya desactivó los comentarios en Instagram. Qué raro, ¿no?”

“Ella es la culpable @barbivvvv, ya hasta los comentarios los desactivó. La envidia mata el alma.”

Son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Vivian De la Torre responde a las acusaciones

Ante los señalamientos, la también influencer Vivian De la Torre publicó un mensaje en el que asegura que no tuvo nada que ver con el asesinato de su amiga Valeria Márquez, y tampoco lo hizo Erika, la joven que aparece cortando la transmisión en vivo tras el crimen, y que era trabajadora de la estética.

“Tanto yo como la otra niña jamás imaginamos que le pasaría algo en ese momento”, comienza diciendo el mensaje de Vivian. Asegura que los obsequios que le llegaron a Valeria, incluido el que ella le envió, no eran inusuales, ya que solía mandarle detalles tanto si estaba como si no estaba en live.

“A ella siempre le llegaban obsequios o colaboraciones a su estética, por lo tanto era normal para las chicas recibir sus regalos, y para las que conocían mi relación con ella, sabían que siempre le mandaba detalles cuando estaba y cuando no estaba en live”, agregó.

Vivian de la Torre negó ser cómplice de la muerte de su amiga/X |

Por último, Vivian afirmó:

“Vale para mí era una hermana y jamás haría nada para lastimarla”, y explicó que su trabajadora cortó la transmisión en vivo “para no mostrarla en un momento tan crudo”.

