Acusan a hijo de Consuelo Duval de robarse chamarra de 90 mil pesos

Una nueva polémica envuelve al medio del espectáculo, luego de que el hijo de la comediante Consuelo Duval, Michel Duval, fue acusado por el productor de espectáculos y moda Pedro Montiel de haberle robado una chamarra de 90 mil pesos.

De acuerdo a una entrevista que dio Montiel al programa Chisme TV, fue hace unos años que él salió a divertirse a un antro junto a un grupo de amigos entre los que estaba Michel Duval y su entonces novia, la actriz Carolina Miranda.

Después de divertirse y tomar varios tragos de alcohol, Montiel relata que se fue del antro, pero olvidó su chamarra de la marca Fendi, valuada en 90 mil pesos, por lo que le pidió a la novia de Michel Duval que le guardara la prenda y luego se la entregara.

Michel Duval es hijo de la comediante Consuelo Duval/IG: @mich_duval|

“Se me olvidó la chamarra en el antro y les pedí que se la llevaran, y ya después pasaba por ella, pero ya después no coincidíamos. Termina Michel con Caro, (le digo) ‘Caro, mi chamarra, ¿qué pasó?’, y me dice ‘se la quedó Michel’”, relató el productor en al entrevista.

Pasa el tiempo y un día Montiel y Duval se encuentran, acordando entregar la chamarra en una ocasión posterior.

“Me encuentro a Michel en el evento de Pandora y le digo ‘oye, ¿te acuerdas de mi chamarra?’. (Me responde) ‘ah sí, la debo tener por ahí’, después me dijo ‘no te va a quedar, ya te veo muy mamado’. Le dije, ‘sí, pero es una Fendi y quería ver qué onda’. (Me contestó) ‘sí, déjame checarlo’”, agregó Montiel.

El productor Pedro Montiel es quien acusa al actor de robarle una chamarra/IG: @pedromontieloficial|

Sin embargo, Michel Duval jamás entregó la chamarra a su dueño e incluso en un evento público la llevó puesta, generando más indignación en Pedro Montiel.

“En un evento la usó. Curiosamente, yo estoy dando una entrevista y está atrás de mí. Se me hizo mala educación pedírsela en ese momento", agregó.

Michel Duval niega haberse robado chamarra de 90 mil pesos

Michel Duval fue cuestionado sobre las acusaciones en su contra del productor Pedro Montiel, aceptando que conoce la existencia de esa chamarra de 90 mil pesos de la que habla, aunque niega que él la tenga.

El actor niega que él tenga la chamarra de 90 mil pesos/IG: @mich_duval|

“Mi exnovia era muy amiga de Pedro. En una noche de antro, me la prestó, nos la llevamos a su casa (de Carolina Miranda) y después le perdí la pista. Fue hace ocho años. No sé dónde quedó, creo que se quedó en casa de mi ex”, declaró el actor a la revista TVNotas.

