Adela Micha se deslinda de pelea entre Niurka y Maryfer Centeno: 'Qué verdulería; no me metan'

Se deslinda. Niurka Marcos y Meryfer Centeno protagonizaron una calurosa pelea en Se tenía que decir de la Saga, canal de YouTube de Adela Micha, la cubana se lanzó en contra de la grafóloga, quien meses antes analizó el romance de la vedette con Juan Vidal.

Tras los hechos, que fueron muy criticados en redes sociales, pues la gente no estuvo de acuerdo con que pusieran a ambas juntas si ya sabían de los roces en el pesado, Adela Micha salió en su defensa, pues señaló que ella no tuvo nada que ver en el acto.

La exconductora de Televisa dejó en claro que cada programa tiene su toque y es responsabilidad de los productores de Se tenía que decir, pues ellos tenían que poner la calma y evitar la 'verdulería', mientras aclaró que ella no tenía el conocimiento de que Marcos estaría ahí.

“Yo voy a aclarar algo. Ese canal de 'La Saga' y ese es un programa que se transmite por ese canal. Cada uno de los programas tiene su estilo, su perfil que le dan conductores y ese programa es como de espectáculos, de zarpazos, Niurka se lo tenía que decir y se dijo.

“Pero, como comentario, a mí no me metan en sus problemas. Las expresiones emitidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. No sabía que venía Niurka, yo me quede en que venía Toñita, quera la invitada del programa. ¡Qué verdulería fue eso!”.

