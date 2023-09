Adianez Hernández: Rodrigo Cachero revela cómo se dio cuenta del engaño de su pareja

Hace un par de días, se dio a conocer la separación de Rodrigo Cachero y Adianez Hernández, quienes tenían once años de matrimonio y dos hijos.

Sin embargo, el tema tomó un giro completamente inesperado, luego de que Larisa Mendizábal, quien fuera esposa del actor, reveló que Adianez le fue infiel a Rodrigo Cachero con quien era su pareja, Augusto Bravo.

"Sí, qué más te digo, sí, fue como para mí, yo voy hablar por mí, de mi relación, del que era mi novio. Para mí fue muy sorpresivo, porque según yo, estaba bien. Hace como tres meses, Rodrigo efectivamente se dio cuenta primero, entonces me tuvo que decir mi novio lo que estaba pasando, porque pues ya, y ha sido como difícil", dijo Larisa.

¿Qué dijo Rodrigo Cachero sobre el tema?

En medio de la polémica, Rodrigo Cachero decidió mandar un comunicado en sus redes sociales, donde habla del complicado proceso que está viviendo en estos momentos.

"Todo este proceso de mi divorcio me está rebasando… todo ha sido sorpresivo y muy doloroso. Yo estoy con mi alma tranquila. Siempre he mantenido una línea de vida basada en el respeto, cariño y cordialidad hacia cualquiera; y en el caso de mi pareja, siempre he intentado dar la mejor versión de mi con mi amor incondicional. Yo comulgo con la lealtad, la fidelidad y la comunicación, por lo que el conflicto, el engaño y la mentira son elementos con los que no puedo convivir".

Luego de los rumores, los cuales afirmaban que la familia pasaba por problemas de dinero, Rodrigo Cachero dejó en claro que siempre ha trabajado por el bienestar de su familia.

"He trabajado muchos años para proveer y apoyar a mi familia y jamás he fallado. Este año dirigí un proyecto de 6 meses con largas jornadas de trabajo en el que afortunadamente nos fue increíble. Quizás estuve mucho tiempo fuera de casa, pero estaba trabajando. No acepto la información que se da de mi persona porque son notas infundadas y todo esto puede repercutir en la salud mental y emocional de mis hijos. Son ellos a los que me toca proteger y cuidar".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PABLO LYLE: ANA ARAUJO, ESPOSA DEL ACTOR ENCARCELADO EN ESTADOS UNIDOS, PRESUME NUEVO ROMANCE