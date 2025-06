Adrián Marcelo llama “prostituta” a Belinda y luego le ofrece un millón de pesos para disculparse

Adrián Marcelo nuevamente es protagonista de una polémica, luego de escribir un mensaje en redes sociales en el que lanzó un comentario ofensivo hacia la cantante Belinda, y después ofrecerle un millón de pesos para disculparse personalmente.

El influencer y conductor regiomontano se ha caracterizado por sus comentarios fuera de lugar, sus opiniones radicales e incluso un comportamiento señalado como machista y misógino, como sucedió durante su participación en La Casa de los Famosos el año pasado.

Adrián Marcelo ya ha sido señalado varias veces de ser misógino/X |

Sin embargo, ahora le bastó un mensaje en la red social X para recibir una ola de críticas, ya que, en su supuesto intento por “halagarla”, definió a Belinda como una “prostituta de altísima gama”.

“Belinda es mucho más inteligente que cualquier wey con el que ha salido. No tengan duda. No hay nadie más consciente de lo que tiene y ejerce sobre los hombres que ella, y lo usa a su favor como nadie. Ojalá no se ofenda si lee esto, porque es con la intención de halagarla, pero Belinda es una ‘prostituta’ de altísima gama, de esas que pueden escoger cómo, con quién y por cuánto. Una mujer empoderada y capaz”, se lee en el mensaje que publicó Adrián Marcelo y posteriormente eliminó de su cuenta de X.

Este fue el mensaje que publicó Adrián Marcelo y luego borró/X: @adrianm10|

Como era de esperarse, las críticas hacia el influencer no se hicieron esperar al considerar que su comentario fue ofensivo, machista y misógino, por lo cual un sector de seguidores de la cantante comenzó una campaña para denunciar la cuenta de Adrián Marcelo.

Le ofrece un millón de pesos a Belinda para disculparse

La respuesta del regiomontano a los señalamientos fue publicar otro tuit, en el que, además de disculparse con Belinda, también le ofreció un millón de pesos para tenerla como invitada en su canal de YouTube y hablar ahí sobre su trayectoria.

El influencer luego le ofreció un millón de pesos a la cantante para disculparse/X: @adrianm10|

“Le ofrezco un millón de pesos a Belinda para que venga a #UnPorroCon y pueda externarle una disculpa por mi desatinado comentario. En verdad, la respeto y quería halagarla, pero reconozco que utilicé un término incorrecto y quisiera platicar con ella sobre su carrera y sus éxitos. Perdóname, Beli. Amigos x Siempre”, se lee en el segundo mensaje de Adrián Marcelo, el cual hasta el momento no ha generado reacción por parte de la cantante.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Clima de hoy 23 de junio: Pronóstico indica que las lluvias se mantendrán