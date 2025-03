Adrián Marcelo revela que su contenido es visto por grupos delictivos en México

El polémico Adrián Marcelo, una vez más, ha dado de qué hablar, ya que en una reciente entrevista aceptó que ha tratado con células delictivas en México, pues hay miembros de esos grupos criminales que incluso acostumbran a consumir su contenido en internet.

Fue en el podcast Creativo, de Roberto Martínez, donde el conductor regiomontano y exhabitante de La Casa de los Famosos México habló sobre cómo su contenido, como Radar y otros programas que produce para YouTube o Spotify, es consumido por integrantes de grupos delictivos.

“De hecho, los atraigo (a los peligrosos)... He ido a La Risca, he ido a La Coyotera, y en ambas me recibieron partes de células, eh... pues, delictivas”, comentó el influencer.

Más adelante, en la entrevista, Adrián Marcelo relató la experiencia que vivió junto a su equipo de trabajo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando decidió viajar de madrugada por carretera, pese a lo peligroso que esto era.

“El equipo me dijo: ‘No, mejor vámonos en la mañana del día anterior o del día siguiente’. Y yo: ‘No, en la noche del día anterior. No nos pasa nada, a fin de cuentas, sé que hasta nos van a recibir con los brazos abiertos’”, relató el conductor, para luego agregar:

“Nos estaba esperando ya un Neón sin placas, se puso al lado de nosotros y me dice: ‘Baja el vidrio’. Entonces, cuando bajo el vidrio y me quedo viendo, el vato me dice: ‘Eh, vamos a hacer las cosas bien’. Y yo: ‘Claro, compadre, tú dime cómo’”.

Adrián Marcelo comentó que el supuesto criminal que los interceptó no los agredió e incluso él decidió regalarle boletos para un show.

“Hasta boletos de la función terminé dejándole, y nos escoltó, si se puede decir así”.

Por último, el influencer se dijo en contra de las bandas del crimen organizado, aunque reconoce que varios de sus integrantes consumen su contenido digital.

“No estoy orgulloso de que pase eso, pero sé cómo funciona mi país y le saco provecho a que la gente que se dedica a eso se entretiene mucho viendo nuestros videos porque tiene mucho tiempo muerto”, concluyó.

