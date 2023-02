Agente de migración estadounidense que seducía a mexicanas fue despedido

A través de redes sociales, la joven influencer, Yanin Cabrera dio a conocer que un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos le retiró la visa para después invitarla a salir y que esto lo hacía de forma reiterada con otras jóvenes.

Por medio de su cuenta de TikTok, la originaria de Guadalajara, Jalisco, reveló que tras realizar un viaje a Las Vegas, fue detenida en la estación de migración para ser interrogada, pero más allá de hacerle las preguntas de rigor, el agente en cuestión comenzó a entablar una plática más personal, después de revisar su celular y ver su galería de fotos.

"Me dice desbloquéame tu teléfono y entre mí pensé las nudes, empieza a ver mis fotos y chingos de nudes y el vato viéndome a mí y luego a mi celular, y yo señor eso no es evidencia, me puse bien roja, pero ni le dije nada solo me empecé a reír", dijo Cabrera en su video.

Con la amenaza de que su visa sería cancelada la joven mexicana regresó a nuestro país, con la sorpresa de que días después recibió un mensaje en sus redes sociales del mismo agente, quien la invitó a pasar unos días en Puerto Vallarta.

Yanin aceptó y después de publicar los videos del viaje con el agente en redes sociales, otras mujeres avisaron que ese mismo agente había hecho lo mismo con ellas.

"Me llegaron mensajes a mi Instagram de que: 'oye ese policía también le está mandando mensajes a mi prima, quien también fue deportada en Las Vegas' y luego me meto a mi Facebook de que otra chava también le estaba mandando mensajes", relató Cabrera.

El agente utilizaba la información recabada en el departamento de migración del aeropuerto para después buscar a las chicas en redes sociales, así sucedió con Yanin Cabrera, Daniela y Paloma. Las jóvenes se unieron para presentar, apoyadas por un abogado, una queja contra el agente "por uso de información confidencial para tener sexo con mujeres jóvenes y vulnerables".

Con esta información, la CBP reveló el despido del agente migratorio.

"No toleramos la corrupción ni el abuso en nuestras filas, y cooperamos plenamente con cualquier investigación penal o administrativa de presunta mala conducta por parte de cualquiera de nuestro personal, en servicio o fuera de servicio. Esta denuncia está siendo investigada internamente. El agente implicado ya no trabaja para la agencia", se leyó en comunicado.

