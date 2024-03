Akira Toriyama, creador de 'Dragon Ball', es despedido a la mexicana

Homenajes a la mexicana, fue los que le hicieron a Akira Toriyama, creador de ‘Dragon Ball’, quien falleció el 1 de marzo pasado a los 68 años.

Y es que el creador japonés fue despedido primero, por los actores de doblaje que le dieron voz Goku en América Latina: Laura Torres y Mario Castañeda, quienes hicieran la voz del icónico personaje de niño y adulto.

“Goku le diría: Me acabo de enterar que ya no estás aquí, así que ya no podremos seguir jugando o peleando, no lo sé, pero sabes que no necesito reunir las esferas del Dragón para traerte a la vida, la realidad es que no te has ido, sigues aquí. Tú no te vas, tú te quedas, a ti no hay que revivirte, eres eterno”, dijo Mario Castañeda.

Por su parte, Laura Torres, haciendo la voz d Goku niño: “Adiós a un grande, pero no es un adiós poque nos deja un legado… Te amamos querido, gracias por permitirnos caminar contigo, vuela alto, te amamos y te mandamos muchos ‘Kame hame ha’…”.

Homenaje en el Zócalo a Akira Toriyama…

En tanto que, en la plancha del Zócalo, decenas de fanáticos de la caticatura, se reunieron para homenajear a Akira Toriyama, y ahí hicieron un ‘Genkidama’, especie de técnica que practicaba Goku.

