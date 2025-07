Alejandra Guzmán pospone conciertos por salud hasta 2026 ¡Esto padece!

La gira ‘Brilla Tour’ de Alejandra Guzmán tendrá que esperar. La intérprete de Reina de corazones anunció este fin de semana que todos sus conciertos programados para 2025 serán reprogramados hasta 2026, debido a una intervención quirúrgica que la obliga a priorizar su salud.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la rockera explicó las razones detrás de esta difícil decisión: “Con profundo respeto y agradecimiento por el cariño que siempre me han brindado a lo largo de mis tres décadas como artista, quiero comunicarles que, por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026”.

Sus problemas de salud

La operación se habría realizado tras su último show en Monterrey, el pasado 18 de julio. La artista señaló que el procedimiento fue necesario y que su estado de salud requiere una recuperación adecuada para poder retomar sus actividades con la energía que la caracteriza.

“Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen”, expuso.

Promete volver con más fuerza

La también actriz afirmó que su prioridad actual es su bienestar físico, pero no dejará de lado a su público. Prometió regresar más fuerte, con nuevo material y el espectáculo que tanto esperan sus fans.

“Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el ‘Brilla Tour’ que esperan y merecen. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su comprensión, paciencia y apoyo incondicional. Cada mensaje, cada muestra de cariño y cada aplauso me impulsan a seguir adelante”, dijo.

Por ahora, se anunció que los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas, las cuales serán anunciadas próximamente. También se ofrecerá la opción de reembolso para quienes así lo prefieran.

Finalmente, Guzmán aseguró que durante su tiempo fuera de los escenarios aprovechará para lanzar nueva música: “Gracias por caminar conmigo en cada paso de este viaje. Y aunque los voy a extrañar este tiempo, pronto los sorprenderé con una nueva canción que he estado preparando con mucho amor”.

