Alejandro Gou, listo para el estreno de Vaselina: “Ninguna obra de Broadway tiene esta producción”

Alejandro Gou y Erick Rubín. Faltan muy pocos días para el gran estreno del musical “Vaselina” y la emoción crece cada vez más por ver esta versión bajo la impresionante producción de

Fue en 1984 cuando se presentó en México este clásico protagonizado por Timbiriche. A 39 años de distancia, platicamos con el productor de obras como “Jesucristo Súper Estrella”, “José el Soñador”, “Lagunilla mi Barrio” y “Mentiras”, para conocer su sentir ahora que están a punto de abrir el telón del Centro Cultural teatro 1:

Trabajará con Timbiriche

Aunque es uno de los productores más exitosos, admitió sentirse ansioso por este proyecto: “Me siento feliz, emocionado y ansioso, es una mezcla de muchos sentimientos porque es uno de los proyectos más importantes de mi vida, pues tener el compromiso de trabajar con los Timbiriches me obliga a realizar una gran producción, estar a la altura de ellos y de lo que estoy acostumbrado a darle al público.

Además, se juntan muchas cosas, una de ellas la nostalgia de ver una obra tan valiosa como ‘Vaselina’, pero hecha con el grupo más importante e icónico que ha dado México. Recordemos que ellos la hicieron hace más de 38 años, entonces volverla a ver tantos años después y rodeados de un elenco maravilloso, la hace imperdible”, dijo Gou.

Habla de la polémica en torno al costo de los boletos

Sobre la controversia que se ha armado por el costo de los boletos, aclaró: “Mira, esa es una cuestión de los haters. Hay boletos desde 800 pesos, 1000, 1200,1500 y obviamente están los caros de más de 4000 y 5000 y cacho, más los cargos de Ticketmaster, pero si los compran directo en taquilla les sale más barato”, explicó.

“Ahora, yo tengo que recuperar el dinero de una mega producción como esta y afortunadamente la venta de boletos va muy bien. Es importante reiterar que una vez que Erick Rubín y yo recuperemos la inversión, di mi palabra y tengo el compromiso de dar descuentos para que todo el público la pueda ver, sé que la cuestión económica está muy ruda”, comentó el productor.

El público que asista al teatro verá 18 números musicales en las 2 horas y 10 minutos que durará cada función.

A nivel producción, Alejandro Gou aseguró que “Vaselina” es la inversión más alta que ha hecho: “Estoy metiendo mucha tecnología, efectos de Nueva York, vestuario, la iluminación que son más de 300 luces robóticas, el diseño de audio y video. De verdad es una locura y te puedo decir que ninguna obra de Broadway, tiene esta producción”.

Los Timbiriche están en su mejor momento

Y sobre las críticas que ha recibido el proyecto porque tener un elenco con muchos chavorrucos, respondió: “Hay que recordar que están interpretando un personaje y todos los Timbiriches, y en general el elenco, están en su mejor momento físico y artístico. Así que eso de que puro chavorruco yo no lo considero, están increíbles”.



Al tener un elenco que incluye a famosos como: Benny Ibarra, Erick Rubín, Diego Shoening, Mariana Garza, Alix, Angélica Vale, María León, Andrea Legarreta, Yahir, Kalimba y Leonardo de Lozanne, le preguntamos si había lucha de egos y nos confeso: “Cuando todos son igual de famosos, nadie saca las garras. Todos son mis amigos y ante todo son muy profesionales”.

Al tener tanta presión por una obra tan importante como “Vaselina”, nos compartió cómo saca el estrés: “Sinceramente, el golf me ayuda a sacar todo mi estrés. Juego desde hace más de 20 años. El señor Sergio Corona y Xavier López ‘Chabelo’ fueron los que me invitaron a jugar cuando hicimos una gira. De hecho, yo le debo dos cosas muy importantes a Sergio Corona: jugar golf y que fue él quien me presento a mi esposa. Ambas maravillosas”, finalizó.