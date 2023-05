Alejandro Sanz comparte un fuerte mensaje en redes que preocupa a sus fans

El reconocido cantante Alejandro Sanz generó revuelo en las redes sociales al compartir un mensaje sincero y emotivo sobre su estado emocional. A través de su cuenta de Twitter, Sanz expresó abiertamente su tristeza y cansancio, rompiendo con la imagen de siempre mantener una actitud enérgica y alegre.

En su publicación, el artista escribió: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

Este mensaje, cargado de vulnerabilidad y autenticidad, provocó una oleada de respuestas de apoyo por parte de sus seguidores y colegas en la industria musical. Entre los mensajes destacados se encuentran el del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois y la cantante mexicana Paty Cantú.

La reacción generada por el mensaje de Sanz destaca la importancia de abordar la salud mental y el bienestar emocional en el ámbito artístico, así como en la sociedad en general. Al compartir su experiencia, el reconocido cantante ha contribuido a romper estereotipos y tabúes en torno a la salud mental, fomentando un diálogo abierto y una mayor comprensión sobre los desafíos emocionales que enfrentan las personas, incluso aquellas con una exitosa carrera profesional.

