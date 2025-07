Alex Montiel rompe el silencio tras revelaciones de Fabiola Martínez

La polémica alrededor de Alex Montiel y la presunta infidelidad a su esposa no termina, pues luego de que en días pasados la conductora Fabiola Martínez revelara fotos y audios donde se escucha al influencer decirle que la ama, el creador del Escorpión Dorado rompió el silencio y dio sus primeras declaraciones al respecto.

“Cosa hermosa, preciosa que no sale de mi cabeza, te amo” y “Por mí te escribía toda la noche, pero tengo que dormir. Me dio insomnio. Me desperté a la medianoche, a las 3, a las 5, y en cada despertada ahí estaba tu sonrisa. Te amo”, fueron las frases que Montiel le dijo a Fabiola Martínez, en audios revelados por ella, además de fotos juntos en un viaje a Nueva York.

Fabiola Martínez mostró pruebas de su relación con Alex Montiel/X |

Montiel es abordado en plaza comercial

Ante el escándalo y la tendencia en redes sociales por este tema, el youtuber creador de la frase “Peluche en el estuche” fue captado en una plaza comercial de la Ciudad de México, en donde se le preguntó directamente qué opinaba sobre las nuevas revelaciones de Fabiola Martínez.

“Estoy con mis hijos”, fue la respuesta molesta de Montiel, luego de ser cuestionado por un reportero del canal de YouTube Kadri Paparazzi.

El creador del Escorpión Dorado fue interceptado mientras estaba en compañía de sus hijos, luego de asistir a una función de cine en una plaza, aunque llamó la atención la ausencia de su esposa Dana Arizu, por lo que se le preguntó si ya estaban en proceso de divorcio o había algún distanciamiento.

Montiel negó que esté por separarse de su esposa Dana/IG: @alexmonthy|

“No, para nada. Ya lo platiqué”, respondió Montiel, mientras bajaba la mirada frente al reportero.

¿Qué pasó entre Alex Montiel y Fabiola Martínez?

Fue en 2023 cuando se relacionó a Alex Montiel con la conductora y actriz Fabiola Martínez, luego de que fueran exhibidos juntos en un video grabado durante un concierto de Peso Pluma, difundido por Carolina Castro, esposa del comediante Óscar Burgos.

El Escorpión Dorado ha recibido varias críticas por su infidelidad/IG: @goldenescorpion |

El caso tomó relevancia en semanas recientes, cuando la presentadora reveló en una entrevista con el youtuber Adrián Marcelo que ella y Montiel tenían planeado tener un bebé.

