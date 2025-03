Alfombra Roja Oscars 2025: Los nominados llegan a la ceremonia

Las estrellas más grandes de 2025 caminan por la alfombra roja el día de hoy en la 97a edición anual de los Premios de la Academia en Hollywood.

La polémica cinta francesa Emilia Pérez lidera con 13 nominaciones, pero eso no asegura sus victorias esta noche, la película competirá por la mejor película contra Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, I'm Still Here, Nickel Boys, The Substance y Wicked.

Alfombra roja de los Oscars 2025|

En la categoría de mejor actriz, Mikey Madison de Anora y Demi Moore de The Substance. Moore es la actual favorita a llevarse el premio, por una victoria en el Globo de Oro y el Premio SAG.

Otras de las nominadas a la mejor actriz incluyen a Cynthia Erivo, Gascón y Fernando Torres.

Aquí te compartimos la llegada de todos los nominados y los mejores looks de la alfombra roja de los Oscar 97:

La cantante Ariana Grande es la primera de las nominadas en llegar |

Cynthia Erivo, nominada a Mejor Actriz llega a la alfombra roja|

Selena Gomez llega a la alfombra roja por Emilia Pérez |

Timothee Chalamet llega a la alfombra roja de los Oscars|

Jeremy Irons hace presencia por "El Aprendiz"|

Zoe Saldaña llega a la alfombra roja de los Oscars 2025|