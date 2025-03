Lista de todos los conciertos en CDMX durante marzo 2025

Marzo ha llegado y los conciertos no pueden faltar en la ciudad capitalina. En este mes tendremos una diversidad de shows en vivo que no te puedes perder, conoce alguno de los artistas y bandas llegan a la CDMX este mes.

1 de marzo

Simply Red

Festejando 40 años de carrera, seguro no faltarán clasicazos como “Stars”, “Holding back the years” e “If you don’t know me by now”.

Auditorio Nacional

$1,073.50 – $3,879.50

Soul Asylum

La banda comandada por Dave Pirner pisará suelo mexa para poner al público a rockear con rolas ya clásicas como “Runaway train”. Pero también podrán escuchar las de su disco Slowly but Shirley, lanzado el año pasado.

Foro Puebla

Costo: $1,647

Concierto de Alemán y Gera MX

Rich Mafia: Alemán + GeraMX

Palacio de los Deportes

Costo: $610 – $2,440

Temporada NY Jazz All Stars 2025

Con presentaciones de Wayne Escoffery & Black Art Jazz Collective.

El Cantoral

Costo: $549 – $1,464

Festival Titans of Metal Fest cartelera

Titans Of Metal Fest

Disfruta de bandas como WASP, Cavalera, Fear Factory, Six Feet Under, Infected Rain, Love Bites, y Lizzy Borden.

Parque Bicentenario

Costo: $2,440 – $3,050

1, 21 y 22 de marzo

Lupita D´Alessio

La Maraka

Costo: $2,196 – $5,490

Chayanne en la CDMX

Chayanne, Sting y más conciertos para la banda chilanga

2 de marzo

Trío Los Panchos

La Maraka

Costo: $488 – $793

MEZERG

Foro Indie Rocks!

Costo: $600 – $900

5 de marzo

Kim Hyun-Joong en la CDMX

Kim Hyun-Joong

Si eres fanático del K-pop, no te pueees perder el Filament Tour, lleno de música, coreografías vistosas y su carisma.

Auditorio BB

Costo: $2,135 – $3,538

Camila Fernández

Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $700 – $1,170

Leprous

Auditorio BB

Costo: $1,200

6 y 7 de marzo

Chayanne

El cantante mejor conocido como “El papá de México” llega a la CDMX, conoce los precios

Palacio de los Deportes

Costo: $1,098.00–$6,698

Sting llega con dos shows a la CDMX

7 y 8 de marzo

Sting

El legendario rockero británico llega a la CDMX con sus mejores éxitos

Auditorio Nacional

Costo: $1,083.25 – $4,255.25

Justice

La banda de música electrónica llegará con sus mejores beats, clásicos y rolas de su álbum más reciente, Hyperdrama.

Palacio de los Deportes

Costo: $1,012.50 – $2,125.25

Nodal en la CDMX llega a la Plaza de Toros

13 de marzo

Christian Nodal

Plaza de Toros La MéxicCosto: $700 – $5,950

14 y 15 de marzo

Miguel Bosé

Bosé llegará a la CDMX para dos conciertos imperdibles en el coloso de Reforma.

Auditorio Nacional

Costo: $1,525 – $6,100

Bosé llega con su gira a interpretar sus mejores éxitos

Girl In Red

Pepsi Center WTC

Costo: $951.50 – $3,147.50

Tool y The Cult

Dos bandas legendarias del rock en inglés están listas para dar un concierto que desde ya se adivina será épico y memorable.

Explanada del Estadio Azteca

Costo: $1,110 – $5,769

Cartelera Vive Latino 2025

25 años del Vive Latino

15 y 16 de marzo

Vive Latino

El 25 aniversario de uno de los festivales más importantes de México y del mundo. Caifanes, División Minúscula, Aterciopelados, Molotov, Zoé, Keane, Scorpions estarán en la máxima celebración del festival.

Estadio GNP Seguros

Costo: abono general $4,697, individual general $$3,599, checa el resto de los precios aquí.

Hasta siempre Paquita, ¿Me estás oyendo inútil?

La Sonora Santanera celebrará a la cantante del pueblo tras su fallecimiento el mes pasado.

Auditorio Nacional

Costo: $231.75 – $3,050

Shakira en la CDMX

La loba llega con sus conciertos a la CDMX en marzo

19, 21, 23, 25, 27, 28 y 30 de marzo

Shakira

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en CDMX

Estadio GNP Seguros

Costo: primeras seis fechas $1,217.50–$10,856.75, última fecha $1,217.50 – $11,942.60

J-Hope en la CDMX



Miembro de BTS y miembro de One Direction también vienen este mes

22 y 23 de marzo

J-Hope

De vuelta a los escenarios tras su servicio militar, traerá el Hope on the Stage Tour, además de una pop-up store el fin de semana previo y el de sus shows.

Palacio de los Deportes

Costo: $1,708 – $6,710

Zayn

El ex integrante de One Direction llega con Stairway To The Sky Tour este marzo en la CDMX.

Palacio de los Deportes

Costo: $1,244.50 – $3,684.50



